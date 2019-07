Prime immagini per Diego Armando Maradona dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro, necessario per curare la grave forma di sinovite che lo ha tormentato negli ultimi mesi. Il Pibe ha pubblicato un video sui suoi profili social, mostrandosi alle prese con una piccola passeggiata post-operatoria, in compagnia di una dottoressa. Umore alle stelle per la grande gloria che ha risolto uno dei due problemi alle articolazioni, e ora potrà sottoporsi ad un ulteriore intervento alla spalla sinistra.

in foto: https://www.facebook.com/diegomaradona/

Diego Armando Maradona, il video sui social dopo l'intervento al ginocchio

Diego Armando Maradona torna a mostrarsi sui social dopo l'intervento al ginocchio destro, programmato già da diverse settimane. Un'operazione che è andata nel migliore dei modi, e risolverà dunque la sinovite acuta, ovvero la malattia infiammatoria della membrana sinoviale, che ha tormentato l'ex calciatore negli ultimi mesi. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso argentino pubblicando un video in cui prova a camminare con un vistoso tutore per immobilizzare il ginocchio destro, con il sostegno di una dottoressa e di un infermiere. Maradona sorridente ha poi accompagnato il tutto con questa simpatica didascalia: "Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni! Grazie mille al mio chirurgo, il dott. Eyharchet, e a tutti quelli che mi curano alla clinica olivos"

Maradona, secondo intervento chirurgico alla spalla sinistra in programma

Dopo la convalescenza Diego Maradona sarà costretto a sottoporsi ad un altro intervento chirurgico già programmato da tempo. La grande gloria argentina dovrà finire sotto i ferri per un problema alla spalla sinistra. In questo modo poi Dieguito potrebbe anche decidere di tornare in panchina, dopo le dimissioni forzate dai Dorados di Sinaloa. Non un periodo felice per lui che è finito al centro anche di voci relative un principio di Alzheimer, smentite categoricamente dal diretto interessato: "Non sto morendo".