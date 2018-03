A Diego Amando Maradona è stato chiesto di creare la sua squadra ideale in Fifa Ultimate Team, una modalità di Fifa 18. L’argentino non si è tirato indietro, ha sventolato la bandiera del suo paese e ha schierato una formazione con soli connazionali. Tutti loro ovviamente saranno stati felici di essere stati scelti da uno dei più grandi di sempre, anche se si tratta solo di un videogioco. L’ex giocatore del Napoli non ha incluso né tra i titolari né tra le riserve Mauro Icardi. Continua così la querelle, forte, tra i due. Fuori anche Higuain e Aguero, l’ex compagno di una delle figlie di Maradona.

Dybala nel tridente con Messi e Gaitan

Maradona, una delle icone dell’ultima edizione di Fifa 18, ha creato una formazione tutta argentina per la ‘Squad Battle’, e tutti gli iscritti alla community di FUT fino a domenica 11 marzo potranno sfidare la formazione di uno dei più grandi di sempre. La squadra è stata schierata con il 4-3-3. Naturalmente al centro dell’attacco c’è Leo Messi, a cui Maradona affianca lo juventino Dybala e Nico Gaitan, appena ceduto dall’Atletico ai cinesi del Dalian Yifang. A centrocampo c’è anche lui, Diego, con due vecchie conoscenze della Serie A: Banega e Pastore. In porta Geronimo Rulli, che dal c.t. Sampaoli non viene per niente preso in considerazione. Difesa a quattro con i senatori Mascherano e Zabaleta, Otamendi, cresciuto moltissimo con Guardiola, e un po’ a sorpresa l’esterno granata Ansaldi.

Fuori Higuain, Icardi e Aguero

Scegliere un undici titolare per l’Argentina non è semplice per nessuno, e più di un’esclusione doc era prevedibile. E per questo è stata data la possibilità a Maradona di scegliere sette panchinari. Essi sono il portiere del Tigres Guzman, il vice di Romero in nazionale, il centrale Rojo del Manchester United, l’ex Roma e Real Gago, gli esterni offensivi Lanzini (West Ham), Di Maria e Lamela e l’attaccante del Boca Juniors Benedetto. Fuori così Icardi, Higuain, Aguero, il milanista Biglia e Diego Perotti, che Maradona, essendo amico del papà, conosce sin da piccolo.

La formazione di Maradona per Ultimate Team di FIFA 18

Rulli (Real Sociedad); Ansaldi (Torino), Mascherano (Hebei Fortune), Otamendi (Manchester City), Zabaleta (West Ham); Diego Armando Maradona, Pastore (Psg), Banega (Siviglia); Gaitan (Dalian Yifang), Messi (Barcellona), Dybala (Juventus). In panchina: Guzman (Tigres), Rojo (Manchester United), Gago (Boca Juniors), Lanzini (West Ham), Lamela (Tottenham), Di Maria (Psg), Benedetto (Boca Juniors).