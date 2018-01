C'è feeling tra Carlitos Tevez e Diego Armando Maradona. Visto come il Pibe de Oro commenta le ultime scelte dell'Apache, c'è da crederci che tra i due scorra buon sangue. Il rientro alla base dell'ex attaccante della Juventus che ha lasciato la Cina e i suoi milioni – dopo averne ricevuti comunque tantissimi – sembra infatti non aver per nulla infastidito il Pibe che ha punzecchiato tutti i tifosi del Boca che criticavano la scelta di Tevez di preferire l'Oriente alla Patria. Ora che è tornato, Maradona ironizza sul voler vedere chi criticherà ancora l'asso argentino.

Il ritorno al Boca.

Era nell'aria la scelta di abbandonare la Cina dopo averci giocato e essersi tolto anche l'ultima soddisfazione sportiva: Carlos Tevez torna a casa, al Boca, laddove molti erano rimasti esterrefatti e infastiditi della scelta dell'Apache di partire per l'Oriente, attratto anche dai milioni che la Cina gli ha offerto facendolo diventare il giocatore più pagato al mondo.

Non c'è due senza tre.

Alla fine, però, l'avventura orientale è durata molto meno del previsto e la voglia di serenità e di giocare per il proprio pubblico di sempre ha prevalso sull'onorare fino alla fine il lungo contratto cinese. Carlos Tevez è tornato al Boca Juniors pronto per quella che sarà la sua ultima avventura di una straordinaria carriera.

L'ironia di Maradona.

Se molti lo hanno criticato, tra questi di certo non c'è Diego Armando Maradona: “Tutti i tifosi del Boca sono felici. Il suo anno in Cina? È stato così, diciamo che ha riempito la borsa di Babbo Natale di dollari ed è tornato al Boca. È perfetto. Mi piacerebbe adesso vedere tutti quelli che affermano che Tevez ha tradito il Boca, rifiutare 25 milioni di dollari l’anno…E' stata una cosa molto stupida da dire. Oggi Carlitos è tornato e tutti sono molto felici”

L'ultimo contratto in carriera.

Il 33enne argentino ha firmato un biennale e ha già raggiunto il ritiro degli Xeneizes per cominciare gli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali. "Non me ne sono mai andato" sono state le prime parole di Tevez che veste la maglia del Boca per la terza volta in carriera. Per presentarsi in forma nella nuova avventura ha lavorato molto nelle ultime settimane perdendo 6/7 chili e ritornando l'Apache che tutti si aspettano di vedere in campo