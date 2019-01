Che fine ha fatto Manuel Neuer? A sorpresa il nome del portierone del Bayern non compare nella top ten della lista dei migliori estremi difensori del 2018-2019 stilata come sempre dalla rivista Kicker. Una situazione che ha fatto discutere e non poco in Germania, alla luce della popolarità del numero uno del Bayern che compariva in questa speciale graduatoria dal 2007 con continuità. Neuer paga il difficile ritorno in campo e i tanti errori, dopo i tanti infortuni che lo hanno costretto a rinunciare alla prima parte della stagione scorsa.

Quali sono i migliori portieri tedeschi del 2018-2019, Neuer 16°

La popolare rivista Kicker, ha stilato la graduatoria dei migliori portieri della Bundesliga del 2018-2019 che . A dominare la classifica è l'estremo difensore del Borussia Dortmund Burki protagonista di un rendimento in crescendo. Alle sue spalle sul podio virtuale ci sono il portiere del Lipsia Gulacsi, e quello dello Schalke 04 Jarstein. A sorpresa è assente dalla top ten il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, addirittura 16°

Perché Manuel Neuer è stato escluso dalla top ten dei migliori portieri della Bundesliga

Quest'ultimo sempre presente in questa classifica dei portieri dal 2007, ha pagato solo in parte gli infortuni che in altre due occasioni lo avevano escluso dalla graduatoria. L'esclusione dell'estremo difensore del Bayern è legata alle sue prestazioni tutt'altro che incoraggianti. Dopo il calvario legato ai tanti problemi fisici, in particolare quelli al piede, Neuer non è riuscito a ritrovare lo smalto dei tempi migliori, pagando dunque gli errori commessi. Su Kicker la grande gloria del calcio teutonico Schumacher ha considerato giusta questa decisione della rivista.

in foto: Foto Kicker

Neuer, la paura di un nuovo infortunio e la voglia di riscatto

Non inizia dunque nel migliore dei modi il 2019 di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern però ha le spalle larghe e pensa solo al riscatto, per gettarsi alle spalle il periodo post infortunio. Queste le sue parole in una recente intervista, con la voglia di ritrovare lo smalto dei tempi perduti: "Una nuova ricaduta al piede prima dei Mondiali avrebbe potuto porre fine a tutta la storia. Perfino alla mia carriera. Ora però riesco nuovamente a fare tutto, non sento più dolore. Sono molto soddisfatto di esser tornato al top"