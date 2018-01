"Con l'Atalanta è una partita importantissima dobbiamo ripartire perché ultimamente non vengono i risultati, abbiamo lavorato benissimo questa settimana e dobbiamo vincere". Kostas Manolas è già proiettato verso la partita di sabato contro l'Atalanta e i giallorossi vogliono ripartire dopo il pareggio casalingo con il Sassuolo. Il difensore della Roma, intervistato da SkySport 24, ha affrontato il momento della squadra, parlando di diverse situazioni che si sono verificate all'interno dell'ambiente capitolino.

Il difensore greco ha messo in risalto come debbano rimanere a Roma solo persone motivate nonostante le offerte, soprattutto quella dello Zenit San Pietroburgo, della scorsa estate che l'avevano portato quasi all'addio: "C'era l'offerta, eravamo vicini, ma alla fine volevo rimanere qua e sono contento della scelta che ho fatto".

Manolas: Chi non ha mentalità vincente non merita spazio.

Manolas ha fatto riferimento alle parole usate da Monchi nel discorso alla squadra di inizio anno e le condivide in pieno

Sono d'accordissimo con Monchi e le sue parole, dobbiamo avere tutti una mentalità vincente, chi non ha questa mentalità non deve avere spazio in questa squadra. Io sto provando a mettercela tutta per aiutare la squadra e sto provando sempre a dare il massimo per questa squadra, per aiutarla a vincere perché voglio davvero vincere qualcosa con questa squadra.

Manolas e il calo della Roma: Sfortuna e poca cattiveria.

Il difensore greco si è soffermato anche sul calo che la squadra giallorossa ha avuto nel mese di dicembre e ha individuato due componenti per questo "momento no"

Con Genoa e Chievo le vittorie non sono arrivate per sfortuna, anche se non possiamo parlare sempre di sfortuna: contro il Torino abbiamo dato il massimo ma abbiamo preso due goal che potevamo evitare. Con la Juventus nel primo tempo eravamo poco cattivi, però nel secondo tempo meritavamo di più. Contro il Sassuolo dovevamo chiuderla prima. Quest'anno facciamo meno goal, ma creiamo tante occasioni. Siamo una squadra forte e sono fiducioso.

Manolas su Dzeko e Schick: Sono due campioni.

Il numero 44 è voluto ritornare sulla vicenda che riguarda la coesistenza tra Edin Dzeko e Patrik Schick: "Qual è il problema di Dzeko e Schick? "Non hanno nessun problema, sono due campioni, lavorano bene in allenamento, e presto torneranno a fare goal".

Manolas sul caso Nainggolan: Radja sa che ha sbagliato.

Infine Kostas Manolas ha voluto fare delle precisazioni sul caso Nainggolan e su quanto sia importante il centrocampista belga per la Roma: "Caso Nainggolan? Radja sa che ha sbagliato come possono sbagliare tutti. Si è scusato, è un giocatore molto importante per questa squadra e noi abbiamo bisogno di lui".