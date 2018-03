La Juventus vola a Wembley senza Mario Mandzukic, l'attaccante croato cui spesso Max Allegri ha affidato le sorti della squadra nei momenti del bisogno. E a Londra contro il Tottenham di Pochettino, di bisogno ce ne sarebbe tanto visto che il risultato del girone d'andata impone di vincere ad ogni costo per passare il turno e approdare ai quarti di finale, obiettivo minimo in Champions League.

Dolori e delizie di Allegri.

Mandzukic no, sì De Sciglio e Higuain.

Ma Mandzukic non ha recuperato dal problema ai flessori e quindi non sarebbe potuto scendere in campo. Ragion per cui Allegri non lo ha nemmeno convocato per Londra, lasciando la casella libera per altri giocatori nell'eventualità di poterli utilizzare a gara in corso. Così, l'attacco bianconero sembra quasi obbligato: con Dybala e Costa che appaiono titolari oltre ogni ragionevole dubbio, ci sarà spazio per Higuain, puntualmente inserito tra i nomi per Wembley.

Solo giocatori integri per l'impresa.

Il sorriso arriva proprio dalla presenza del Pipita in attacco e di quella di De Sciglio in difesa. L'ex Napoli e l'ex Milan erano gli ultimi due giocatori che stavano tenendo in apprensione il popolo juventino oramai abituato a vedere la propria squadra con i cerotti. Ma in Champions League non c'è spazio per gli esperimenti o il caso e quindi Max Allegri ha predisposto una rosa di convocati inserendo solamente chi potrà dare il proprio contributo.

I convocati per Londra.

Questa la lista completa dei bianconeri che sfideranno gli Spurs a Wembley: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Marchisio, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Del Favero.

La carica dei 4.000.

Wembley bianconero.

Alla Juventus servirà tutto il supporto del proprio pubblico per giocarsi nel modo migliore la chance di qualificazione. E la tifoseria juventina ha risposto presente. A Wembley infatti saranno presenti circa 4000 tifosi della Juventus, pronti a sostenere i bianconeri che proveranno a conquistare una qualificazione che si è decisamente complicata dopo l’andata all’Allianz Stadium.

Ieri, oggi e domani.

Diversi tifosi bianconeri sono già sbarcati nella giornata di ieri a Londra, mentre la maggior parte dei supporters juventini sono attesi nella capitale inglese tra oggi e la mattinata di domani.