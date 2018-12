Mentre tutto il calcio italiano si interroga su come frenare la piaga del razzismo dopo i problemi sorti nella fara Inter-Napoli e che hanno riaperto il pentolone dell'intolleranza nel calcio, c'è chi sembra non curarsene e continuare sulla strada peggiore. Si tratta di Fernando Forestieri il giocatore italo-argentino che gioca in Inghilterra dopo un lungo e tormentato trascorso in Italia, e sul quale oggi pende un mandato d'arresto con le accusa di razzismo.

Secondo quanto riportato dalla BBC, Forestieri si sarebbe messo in guai seri visto che l’attaccante italo-argentino sarebbe dovuto comparire di fronte alla Corte di Mansfield per rispondere a un’accusa di comportamenti minacciosi e molesti con l’aggravante razziale, ma alla fine non si è presentato. Il giocatore non ha risposto all’appello e la polizia britannica è stata costretta ad emettere un mandato d’arresto senza cauzione.

L'episodio contestato. Il fatto contestato a Forestieri sarebbe avvenuto al termine di una partita che lo Sheffield Wednesday ha giocato contro il Mansfield Town il 24 luglio scorso. Un comportamento inqualificabile e subito segnalato alle autorità che hanno preso provvedimenti seri nei confronti del giocatore. In un momento in cui anche in Inghilterra il problema razzismo era tornato a galla: oggetti dell'intolleranza di alcuni tifosi erano stati Raheem Sterling, insultato da alcuni tifosi del Chelsea durante la sfida col City, e Pierre-Emerick Aubameyang, che ha raccolto una buccia di banana lanciata contro di lui da un tifoso del Tottenham nell’ultimo derby di Londra.

Una carriera in salita. Per Forestieri piove ancora sul bagnato. Dopo aver deluso le speranze di chi puntava su di lui come giocatore adesso deve rispondere dei propri comportamenti anche fuori dal campo. L’attaccante italo-argentino, classe ’90 dopo la delusione al Genoa in cui fallì in prima squadra, provò a riscattarsi a Siena, Vicenza, Udinese, Empoli e Bari prima di volare in Inghilterra dal 2012. Però non è mai riuscito ad arrivare in Premier perché da quando è sbarcato Oltremanica ha giocato solo in Championship prima col Watford, poi con lo Sheffield Wednesday.