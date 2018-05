Ci siamo. Esattamente tra 24 ore Roberto Mancini farà il suo esordio sulla panchina dell'Italia. La sua Nazionale, quella che dovrà cancellare il flop della mancata qualificazione ai Mondiali scenderà in campo lunedì sera in amichevole a San Gallo contro l'Arabia Saudita (diretta ore 20.45 Rai 1). Non può nascondere l'emozione il neoselezionatore che alla vigilia del primo di una serie di test, ha affrontato i temi più caldi del momento, compresi quello legato alla gerarchia tra i pali azzurri e alla presenza in campo di Balotelli.

Mancini e l'emozione dell'esordio in azzurro

Impossibile però non partite dalle emozioni dell'esordio sulla panchina della Nazionale per il Mancio che prova a raccontarsi a cuore aperto. Sensazioni uniche per lui, le più forti di sempre: "Un’emozione diversa, unica. La più grande di tutte, sia da calciatore che da allenatore. Un grande orgoglio pensando a tutti i tecnici che mi hanno preceduto. Vorrei assomigliare ad uno di quelli che hanno vinto i Mondiali".

Il messaggio di Mancini ai calciatori dell'Italia

Cosa ha chiesto innanzitutto Mancini ai suoi ragazzi? Il neo commissario tecnico vuole un po' di incoscienza da parte degli azzurri, che dovranno mettere in campo tutto il loro entusiasmo non sottovalutando l'Arabia Saudita: "Quando le cose non vanno bene le colpe non sono solo di una persona: questo fa parte del passato e dobbiamo pensare al futuro, voglio che i ragazzi giochino spensierati e giochino a calcio, anche commettendo degli errori. Questa è la cosa importante in queste tre partite: divertirsi e giocare. E' un nuovo inizio. Giocare tra la partita di domani, con l'Arabia che non va sottovalutata, visto che sta preparando il Mondiale, e quella contro l'Olanda è un momento significativo della propria vita. E' un nuovo inizio e ci sono molti giovani, penso sia una cosa importante per me e per loro, di motivazioni ce ne sono abbastanza".

La formazione dell'Italia contro l'Arabia Saudita, Balotelli sì, Donnarumma forse

Poche, anzi pochissime indiscrezioni sulla formazione dell'Italia contro l'Arabia Saudita. L'unica certezza è quella relativa alla porta che sarà difesa da Donnarumma. Diverso invece il caso di Balotelli che potrebbe finire in panchina e giocare nella "sua" Nizza: "Il portiere è Donnarumma domani. Balotelli? Vediamo, ha i suoi tifosi a Nizza, vediamo se lo facciamo giocare a Nizza con la Francia o domani. La prossima volta vi darò l'intera formazione. Dai giovani mi aspetto entusiasmo, voglia di giocare e divertirsi. Molti sono giovani ma alcuni hanno debuttato in Nazionale, altri no, essere in Nazionale credo sia molto bello e importante"