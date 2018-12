Ole Gunnar Solskjaer è tornato a casa. L'ex attaccante norvegese è diventato il nuovo manager del Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho e ha iniziato con la sua nuova avventura con la benedizione di Sir Alex Ferguson, suo mentore fin da quando era giocatore, che lo avrebbe già contattato per dargli dei consigli. In conferenza stampa Solskjaer ha parlato dell'ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, che con i Red Devils ha vinto tutto:

Mi ha influenzato in tutto. Il modo in cui si rapporta con le persone, il modo in cui ha gestito il club, come ha mantenuto 25 giocatori provenienti da tutto il mondo sempre felici e affamati. È stato il mio mentore: fin dal 2003 ho iniziato a prendere appunti su come si comportava in certe situazioni. Gli ho già parlato, nessuno è meglio di lui per avere consigli.

Il nuovo manager del Manchester United si è soffermato sul modo in cui proverà a risollevare la squadra e proverà a farla giocare "senza paura":

Credo che le prime cose a cui pensare siano la prima partita e trasmettere i miei principi ai ragazzi: far capire loro come vorrei giocare, come dovremmo giocare come squadra e lavorare tutti insieme. Ai risultato penseremo più avanti, vedremo quanti punti riusciremo a raccogliere, in passato questa squadra ha fatto un sacco di punti. Non intendo però fissare adesso l’obiettivo di finire tra le prime quattro, bisogna ragionare di partita in partita.

La chiamata dello United: Impossibile dire no

Infine Solskjaer ha raccontato come gli è stata comunicata la notizia che sarebbe stato il nuovo allenatore del club: