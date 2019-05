Potrebbe esserci un colpo a sorpresa, soprattutto dal punto di vista economico in casa United. La voglia di rifare la squadra, cercare nuovi stimoli e nuovi giocatori è talmente alta che in queste ultime ore sarebbe filtrata anche una notizia che avrebbe del sensazionale: il Manchester starebbe preparando una mega offerta per Joao Felix, pari a 120 milioni di euro. Il giovane attaccante del Benfica è finito nel mirino del club inglese che, secondo quanto riportato dal Sun, sarebbe disposto a pagare tutta la clausola rescissoria per averlo subito.

La concorrenza di Atletico e City

Una autentica bomba di mercato arrivata sui tabloid ma che non ha ancora avuto conferme né da parte del Manchester United né da quella del Benfica. Fatto sta, che Joao Felix è uno dei crack più interessanti d'Europa e non piace solamente ai fiavoli rossi. Su di lui ci sono anche l'Atletico Madrid di Simeone e il Manchester City di Guardiola.

Il nuovo Cristiano Ronaldo

In patria, Joao Felix viene già identificato come il futuro Cristiano Ronaldo, se non per caratteristiche tecniche per le potenzialità che ha per diventare un fenomeno assoluto. Dopotutto non è un nome nuovo, da un paio di stagioni gli addetti ai lavori lo stanno monitorando ma l'ultimo anno potrebbe essere decisivo per fare il grande salto. E andare a Manchester significherebbe in parte, ripercorre la stessa strada di Cr7.

Stagione da 120 milioni di euro

Il classe '99 ha già dimostrato tutto il proprio talento, terminando la stagione con 20 reti e 11 assist, trascinando la formazione di Bruno a trionfare in Primeira Liga per poi trovare il suo acme in Europa League con la straordinaria tripletta rifilata all'Eintracht Francoforte. Dimostrando di valere tutti i 120 milioni della clausola rescissoria inserita in contratto.

Il nuovo perno del progetto di Solskjaer

A Manchester avrebbero anche un piano per inserire Joao Felix e farlo diventare la nuova stella: Joao Felix, nel piano tattico dell'allenatore norvegese Solskjaer, potrebbe sostituire uno tra Rashford e Lukaku, due da cui ci si aspettava molto di più, e che hanno chiuso la stagione rispettivamente con 13 e 15 gol. Con il belga che pare sul punto di essere ceduto in estate.