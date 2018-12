E' stato allontanato Mourinho e a Manchester si è tornati a sorridere: tre vittorie di fila in Premier League e giocatori con l'entusiasmo di un tempo. Successi a suon di gol, dichiarazioni di rimonta, ottimi propositi ed un giocatore su tutti che appare rigenerato: Paul Pogba. Il ‘polpo' francese proprio con lo Special One aveva avuto i principali problemi, venendo prima esautorato della fascia da vice capitano per poi essere relegato in panchina.

Oggi, Pogba è di nuovo diventato l'uomo squadra, il punto di riferimento tecnico e umano di un gruppo che ha come obiettivo principale smentire Mourinho che aveva sempre considerato la rosa non all'altezza di una stagione da protagonisti. E invece, tutto lascia pensare che a a Manchester il problema era chiaro e portava le forme di Josè Mourinho.

Pogba di nuovo leader. Il bilancio del post Special One è tra i migliori che si potessero augurare: tre partite, tre vittorie, 9 punti su 9 e giocatori, come per esempio Paul Pogba, ritrovati. Tra i primi a beneficiare dell'assenza di Mou c'e' proprio il campione del mondo francese, autore di una doppietta nel 4-1 con cui i "red devils" hanno travolto il Bournemouth nell'ultima uscita di Premier League.

Il gruppo ritrovato. L'ex centrocampista della Juventus è stato chiaro sull'attuale momento personale e del Manchester United: "Avevamo bisogno di questa vittoria e di questa ottima prestazione eccezionale per chiudere bene l'anno. Siamo tornati, anche se siamo ancora lontani da dove vorremmo essere. Ci siamo resi conto che siamo il Manchester United, che dovevamo essere ai vertici del campionato e che tutti i giocatori dovevano reagire. Lo abbiamo fatto insieme ed e' questo quello che mancava, siamo una squadra che gioca da squadra e con ognuno di noi che lotta per l'altro".