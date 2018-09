La stagione del Manchester United non è iniziato nel migliore dei modi e la vittoria con il Burnley ha evitato l'esonero di José Mourinho dopo la sconfitta con il Tottenham che aveva fatto scricchiolare la panchina dello Special One. I Red Devils hanno messo in evidenza diversi problemi in difesa con Bailly, Lindelof, Smalling e Jones che non hanno mai soddisfatto le richieste di Mou. L'allenatore portoghese voleva un centrale di grande livello nell'ultima sessione di mercato ma nonostante le tante voci su Alderweireld, Maguire e Yerry Mina nessuno di loro si è visto ad Old Trafford per difendere la porta di De Gea dalle sortite offensive avversarie.

A causa di questa situazione, secondo quanto riportato dalla radio talkSPORT, José Mourinho valuterà la possibilità di inserire nella sua rosa John Terry, con cui ha lavorato per molti anni nei due periodi del Chelsea, per cercare di rinforzare la retroguardia dei Red Devils. Terry, che oggi ha 37 anni, è senza una squadra dopo aver lasciato l'Aston Villa e potrebbe pensare di aiutare la difesa del Manchester United. La trattativa non sembra semplice e molto fattibile visto che l'ex capitano del Chelsea si è reso protagonista di diversi episodi nei big match con i rivali del Manchester United ma in questo pazzo mercato non si può mai dire nulla vedremo se il centrale britannico finirà per accettare la proposta del suo ex allenatore o resterà fedele al Chelsea.

Manchester United: via sia Mourinho che Pogba

Secondo quanto riportato dal Daily Star entro gennaio in casa Manchester United potrebbe esserci una piccola rivoluzione: infatti sia il manager Josè Mourinho che la stella Paul Pogba potrebbero dire addio. La stella francese è corteggiata dal Barcellona sebbene per lui la priorità sia il ritorno alla Juventus ma non si sa come i vertici del club inglese vorranno portare avanti la trattativa. Per quanto riguarda il tecnico portoghese si dovrebbe procedere con l'esonero.