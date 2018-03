Il Manchester United, grazie a una doppietta di Rashford, batte 2-1 il Liverpool e conquista i tre punti nella 200esima sfida tra le due squadre più titolate in Premier. Il confronto di stili lo vince Mourinho, che con la sua perfetta fase difensiva soffoca il tridente del Liverpool e rende vano l’infinito possesso dei ‘Reds’. I Red Devils allungano sul Liverpool, ora lontano cinque punti, e riducono il distacco dal Manchester City, in campo lunedì contro lo Stoke.

Il gol capolavoro di Rashford

Manchester United-Liverpool è la sfida più sentita della Premier League, e anche se c’è in palio solo il secondo posto a Old Trafford nessuno tira dietro la gamba. Mourinho all’andata parcheggiò il pullman davanti la porta di De Gea e portò a casa lo 0-0. In avvio di partita il copione sembra simile. Il Liverpool fa la partita, i Red Devils si difendono, ma a differenza dell’andata trovano, molto presto, il vantaggio. Il gol è bellissimo. Con un lancio lungo il Manchester salta il centrocampo, Lukaku stacca di testa e fa da sponda per Rashford che con un tiro a giro bellissimo non lascia scampo a Karius, il portiere tombeur de femme.

Doppietta di Rashford

Il Liverpool continua a giocare allo stesso modo e va vicinissimo all’1-1 con Van Dijk, che stacca di testa benissimo e fa tremare De Gea. Pochi secondi dopo arriva improvviso il raddoppio dei padroni di casa. Il gol è quasi identico. Sponda di Lukaku e tiro a giro di Rashford, che da oltre due mesi non era titolare, 2-0. L’espressione di Klopp, deluso e sconfortato al tempo stesso, certifica il deludente primo tempo dei Reds.

Autorete di tacco di Bailly

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, Van Dijk, sempre sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa e va ancora vicinissimo al gol. Il Liverpool, con buona ragione, si lamenta per un fallo di mano in area di Valencia. Al ventunesimo i ‘Reds’ trovano il gol, con un po’ di fortuna. Mané mette in mezzo, Bailly interviene in modo goffo e di tacco realizza un’autorete. Il Liverpool per tutto il resto del secondo tempo, e naturalmente anche nei sei minuti di recupero, assedia il Manchester United, ma il fortino di Mourinho resiste. Klopp si infuria per un altro rigore non concesso ai suoi, rischia il rosso e perde 2-1 contro lo United, che consolida il secondo posto.