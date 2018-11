Il Manchester United avrebbe le stigmate del grande club vincente. I giocatori ci sono, il potenziale pure. Eppure non si riesce più ad esprimere con continuità a grandi livelli: Mourinho si lamenta, i risultati latitano e le critiche sono sempre dietro l'angolo. Ma per lo Special One uno dei motivi più evidenti di questa implosione dei diavoli rossi è la mancanza di carattere, riscontrabile soprattutto nei più giovani.

Giovani stelle solo sulla carta

L'idea di fondo è chiara: per Mourinho ciò che non funziona è l'approccio del gruppo, che condiziona anche chi deve fare esperienza. Un concetto che ha sempre rimarcato: il problema sono i giocatori che non si applicano in campo perché sulla carta il Manchester non ha nulla da invidiare alle altre avversarie sia in Premier che sul profilo internazionale. Il dito indice è ben puntato e anche lo Special One non evita di fare i nomi, provando a responsabilizzare chi è finito sotto la sua severa osservazione.

L'attacco diretto di Mou

Allo United, secondo Mourinho, ci sono giocatori che mancano di maturità: "Prima avevamo più uomini, eravamo più maturi, eravamo più preparati per la vita, eravamo meno protetti. Adesso sono bambini viziati, i ragazzi di oggi hanno una vita diversa, un ambiente più semplice e sto parlando delle persone che vivono attorno ai giocatori. Queste persone danno loro troppo affetto e troppe scuse. Le persone maturano molto più lentamente ora”.

Tutti i nomi di chi ha deluso

I nomi? Eccoli, Martial, Rashford, Lingard, Shaw. Non giocatori a caso ma ovviamente calciatori ben precisi per Mourinho. Martial ad esempio è in scadenza di contratto, Rashford sarebbe ai ferri corti col club per il rinnovo che non arriva, Lingard è l'oggetto del desiderio di diversi club: "Martial, Lingard e Rashford sono giovani e con grande potenziale, ma alla fine della giornata tutto si riduce a una parola che non posso dire. Luke Shaw ha un grandissimo potenziale, ma al momento solo quello. poi non sa come comportarsi e allora il potenziale rimane teorico"