Josè Mourinho lascia il Manchester United. Che siano dimissioni o la scelta del tecnico che ha deciso di chiudere il rapporto, oramai logoro con società e giocatori poco importa. La notizia è che da questa mattina i red devils sono senza l'allenatore portoghese, salutato con uno scarno comunicato ufficiale mentre dallo Special One è calato il più totale silenzio. Nella nota, il club ha reso noto la rottura del rapporto e la decisione di cercare un allenatore ad interim che traghetti la squadra fino a fine stagione.

Quasi una resa totale da parte del Manchester United che se non dovesse cambiare opinione e cercare subito un sostituto all'altezza, confermerebbe come l‘attuale stagione sia oramai considerata completamente compromessa. Intanto, si scatenano le naturali reazioni degli addetti ai lavori, i nomi circolano senza conferme né smentite, e anche i tifosi si lanciano in previsioni per il prossimo futuro.

Carrick-McKenna al timone

Ci potrebbe essere davvero una scelta a tempo nel Manchester United, con la coppia Carrick – McKenna che sono già in campo per seguire la squadra e allenarla nelle prossime uscite. Una scelta interna, che permetterà al club di lavorare dietro le quinte per sondare l'identikit migliore per uscire da una palude che circonda Manchester ben prima dell'avvento di Mourinho in red.

in foto: In Inghilterra si scommette sul sostituto (fonte TheSun)

Il toto nome per il dopo Mou

I nomi sono importanti, da Zidane a Conte a Pochettino. Scelte immediate o future, da prendere comunque con la massima calma e senza la voglia di stravolgere una situazione di per sè già ai limiti del tracollo. Lo spogliatoio era spaccato da tempo, i rapporti con diversi giocatori oramai sul fil di lana, un mercato (invernale) alle porte che si preannunciava una diaspora senza soluzione di tamponamento. Adesso, lo United ha l'obbligo di dare chiarezza e certezza.

Zidane, il traghettatore vincente

Se dovesse optare per la soluzione ‘vincente' immediata i due nomi che si contenderebbero la panchina sono Zidane e Conte. Il primo reduce dall'addio, consensuale al Real Madrid dove era arrivato proprio da traghettatore per poi insediarsi in Casa Blanca in modo stabile e vincente. Facendosi rimpiangere al momento dei saluti da tutti, giocatori compresi. Un biglietto da visita che reso il francese uno dei tecnici emergenti di altissimo profilo.

Conte, occasione rivincita sul Chelsea

Il secondo, Conte, è reduce dal travagliato rapporto con il Chelsea di Abramovich ma con il dente avvelenato. E' stato vicinissimo al Real Madrid ma anche in quel caso, i giocatori sembrano essersi messi di traverso contro l'ex ct azzurro preferendo la soluzione intermedia, con Solari. Da tempo, lo stesso Conte è in orbita di alcuni club italiani in difficoltà, dalla Roma di Di Francesco, all'Inter di Spalletti per arrivare al Milan di Gattuso. La possibilità di allenare lo United per Conte sarebbe l'occasione massima per servire la propria vendetta ai Blues.

Pochettino per il futuro

Se invece il club dovesse optare per la linea morbida senza prendere alcuna immediata decisione definitiva, il quadro dei possibili sostituti si allarga. Oltre alle valide candidature di Zidane e Conte che resterebbero anche per la prossima estate, si aggiunge anche quella di Pochettino oggi al Tottenham. Il tecnico degli Spurs sta facendo benissimo a Londra e potrebbe ridare allo United l'antico prestigio.