Massimiliano Allegri ha definito il match con il Torino come la partita più insidiosa del mese di dicembre. Cristiano Ronaldo ha capito quanto sia importante la sfida coi granata (anche) per l'attesa che c'è nell'ambiente bianconero: "Il magazziniere mi ha spiegato che sono due le partite da vincere, quella con l'Inter e quella col Toro". Alle 20.30 (in diretta streaming su DAZN) ci sarà il fischio d'inizio del derby della Mole che arriva al termine della fase a gironi di Champions (chiusa con una sconfitta a Berna) e prima dello sprint di campionato natalizio. Osservato speciale, CR7 che di incontri del genere tra Inghilterra e Spagna ne ha disputati tanti: 42 per la precisione, 11 ai tempi del Manchester United e 31 con la maglia del Real Madrid. Qual è il bilancio del portoghese? Ne ha vinti la metà… risultando spesso decisivo. Lo sarà anche contro il Toro? Vediamo cosa dicono i numeri delle precedenti esperienze.

Tra Manchester e Madrid, tutti i derby di CR7

Nella Manchester divisa a metà tra il ‘rosso' di Old Trafford e l'azzurro dei Citizens sono 11 le partite che hanno visto CR7 protagonista dal 2003 al 2009. Dieci sfide in campionato, una in FA Cup per un bilancio nettamente favorevole alla stella lusitana che ha raccolto 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte mettendo a segno 4 gol e servendo 2 assist. Può bastare per spiegare quanto sia fondamentale il suo apporto? Azioniamo la sequenza videoclip e portiamolo a ritroso fino a maggio 2009, quella dell'ultimo derby con la maglia dei Red Devils prima del trasferimento in Spagna: CR7 mise la sua firma in calce all'ultimo successo nella stracittadina.

Incubo per l'Atletico in campionato e in Champions

Tra storia, passione e tradizione Ronaldo ha lasciato il segno anche nelle 31 sfide contro l'Atletico Madrid nelle quali ha messo a segno 22 gol e servito 8 assist. Il bilancio dei risultati? Emblematico: 15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Le partite simbolo? La doppietta e la tripletta realizzate nella stagione 2011/2012 tra andata e ritorno nel ‘vecchio' Calderon, i 3 gol realizzati sempre contro l'Atletico nella semifinale d'andata di Champions League. Riuscirà a prendere anche il Toro per le corna dopo averlo matato a Madrid?