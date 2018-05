Tutta l'Inghilterra sta trattenendo il fiato per le condizioni di salute di Alex Ferguson. Il mitico allenatore scozzese, conosciuto in tutto il mondo per aver guidato con grandi soddisfazioni lo United, è infatti ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un'emorragia cerebrale che lo ha colpito nelle ultime ore. È stato lo stesso club di Old Trafford, attraverso un Twitter postato sulla profilo ufficiale, a comunicare la drammatica notizia.

Sir Alex Ferguson ha subito un intervento chirurgico per un'emorragia cerebrale – ha rivelato il tweet della società inglese – La procedura è andata molto bene, ma ha bisogno di un periodo di cure intensive che lo aiuteranno nella sua guarigione. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la privacy in questo momento delicato.

Lo shock del figlio Darren

La notizia del suo ricovero ha colpito e spiazzato i tifosi, che solo pochi giorni fa lo avevano applaudito in occasione del premio consegnato in campo al vecchio rivale Arsene Wenger. Secondo le indiscrezioni rimbalzate dei tabloid britannici, le condizioni della leggenda del calcio britannico e internazionale preoccupano molto. Ricoverato in terapia intensiva, Ferguson sta dunque lottando tra la vita e la morte e soltanto nelle prossime ore si potranno avere novità circa il suo stato di salute. Molto preoccupata e ovviamente anche la sua famiglia, a cominciare dal figlio Darren.

Nel tardo pomeriggio di oggi, prima che la notizia del suo ricovero al Salford Royal Hospital venisse rilanciata dalla United, il Doncaster Rovers aveva dato l'annuncio che il manager Darren Ferguson, figlio del grande Alex, non sarebbe stato in panchina per il match contro il Wigan per "motivi personali". Nessuno aveva ovviamente immaginato il serio problema di Sir Alex Ferguson.