Con i numeri non si sbaglia mai: il Manchester City di Pep Guardiola, squadra presa ad esempio per l'età media molto bassa e per il gioco spumeggiante offerto quest'anno, è il club tra i cinque campionati nazionali d'Europa più importanti che ha schierato più calciatori provenienti da tornei diversi.

Secondo lo studio del Cies Observatory, i Citizens in rosa si ritrovano il 77,3% dei calciatori "stranieri", ovvero sono 17 su 22 calciatori a disposizione del manager catalano, nonostante alcuni acquisti delle ultime stagioni come Walker, Stones e Sterling siano arrivati all'Etihad Stadium da altri club di Premier League.

City, solo 4 inglesi in rosa. Chelsea secondo, Lazio terza.

Il Manchester City è il club dei campionati europei più importanti ad avere più stranieri in rosa: sono soltanto 4 i calciatori inglesi alle dipendenze di Pep Guardiola mentre sono 17 quelli provenienti da altre nazionalità. In questa speciale classifica si piazza al secondo posto un'altra squadra britannica, ovvero il Chelsea di Antonio Conte. I Blues hanno in rosa 16 atleti "stranieri" sui 21 schierati sinora in campionato per una media di 76,2%: questa graduatoria mette in evidenza come al club londinese piaccia il "Made in Spain", con Azpilicueta, Alonso, Fabregas, Pedro e Morata a farla da padroni.

Sull'ultimo gradino del podio dei club che privilegiano calciatori da altri campionati troviamo la Lazio di Simone Inzaghi con il 73,9% (17 su 23), davanti al Siviglia di Vincenzo Montella (19 su 27, il 70,4%) e al Lipsia. Al sesto posto c'è l'Udinese, che conferma il trend ormai decennale degli stranieri giovani e di talento in tornei minori, passati sotto il radar dei suoi osservatori, con 16 calciatori su 24, il 66,7%, lo stesso dato statistico del Paris Saint-Germain.

in foto: La classifica Cies sull'impiego di calciatori stranieri.

Bilbao ha un solo "straniero". Spal: 2 su 21.

Secondo lo screening effettuato dal Cies, la prima squadra dopo l'Udinese è la Fiorentina con 13 stranieri su 24 calciatori impiegati (54,2); la Roma si trova un soffio oltre il 52%, con 12 calciatori su 23 mentre l'Inter ha scelto all'estero otto elementi sui 19 schierati sino all'ultimo turno da Luciano Spalletti. Il Milan ne ha impiegati sette su 22 (31,8%). C'è tanto campionato italiano nella parte finale della classifica e questo vuole dire che i club che investono nei confini nazionali per evitare la retrocessione in B. Da mettere in risalto il solito Athletic Bilbao (4,3%), che ha un solo calciatore arrivato lontano dalla Liga, e il Burnley (9,1%) e il Bournemouth (9,5%) per la Premier League, e la Spal (9,5%), con due atleti su 21.