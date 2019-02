Quando diciamo che i social ormai sono a pieno titolo uno degli strumenti comunicativi più importanti anche nello sport basta guardare ciò che accade intorno. Un post su Instagram della Fiorentina di ieri ha acceso la vigilia della sfida tra la squadra viola e il Napoli riportando alla mente la nefasta giornata di maggio scorso quando gli azzurri guidati da Maurizio Sarri persero al Franchi per 3-0 buttando via le speranze scudetto alimentata dalla vittoria a Torino sulla Juventus la domenica precedente.

"Mancano tre giorni a Fiorentina-Napoli, volevamo ricordarlo così": questa la didascalia con la foto di Giovanni Simeone sorridente e con il pallone sotto il braccio, premio per la tripletta realizzata proprio ai partenopei nella gara della scorsa stagione, che ha scatenato l'ira dei tifosi partenopei e ha fomentato supporter viola e bianconeri che, per una volta, sono dalla stessa parte.

Il post sui social del club viola non è passato inosservato a tanti tifosi del Napoli che si sono scatenati con una serie di commenti di replica che in pochi minuti ha dato vita ad una vera e propria battaglia social: "Come i gol che prendeste in finale?","Anche noi ricordiamo con piacere…soprattutto quando vi abbiamo vinto la coppa in faccia!!! MERTENS 3-1 È FINITAAAAA!!!!!", questo alcuni riferimenti alla finale della Coppa Italia del 2014 vinta dal Napoli proprio contro i viola.

Dall'altra parte della barricata si è alzato il famoso "Lo scudetto cercatelo in albergo", diventato noto al grande pubblico dopo le dichiarazioni di Sarri in riferimento a Inter-Juventus della sera prima. Insomma, se la vigilia della sfida del Franchi aveva bisogno di un po' di pepe, quello non è mancato: la speranza è di vedere una bella partita, visto che Napoli e Fiorentina sono due ottime squadre, e, come sempre, che vinca il migliore.