Una serata iniziata nel migliore dei modi, e conclusasi in maniera disastrosa. Probabilmente Malcom penserà di essere vittima di una maledizione in questo avvio di esperienza con la maglia del Barcellona. Lanciato titolare da Valverde nella sfida contro il modesto Leonesa, l'ex Bordeaux ha trovato anche il gol. Nel finale ecco la tegola: nuovo infortunio, probabilmente alla caviglia per il classe 1997 che non è riuscito a reggere la delusione, uscendo dal campo in lacrime.

Malcom, prima il gol poi l'infortunio

L'allenatore del Barcellona Valverde ha fatto affidamento su una squadra con molte seconde linee in occasione del match contro il Leonesa di Copa del Rey. Inserito dal 1′ anche Malcom, che al 43′ ha trovato il gol con un bel colpo di testa su un gran cross di Ivan Rakitic. Una splendida marcatura, per il brasiliano che pensava di essersi finalmente messo alle spalle l'inizio di stagione difficile. E invece nel finale di gara ecco la tegola: infortunio alla caviglia per il ragazzo, che si è accasciato sul terreno di gioco visibilmente scoraggiato.

Le lacrime di Malcom, inizio di stagione maledetto con il Barcellona

Malcom è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe senza però trattenere le lacrime. Il calciatore è stato così consolato da alcuni componenti dello staff blaugrana e dai compagni. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, anche se le sensazioni non sono positive. La commozione è legata alla prospettiva di un nuovo periodo di stop, proprio ora che il calciatore sembrava pronto a giocarsi al meglio le sue chance. Confermata invece la vera e propria maledizione che sembra aver colpito l'ex Bordeaux scippato dal Barcellona alla Roma in extremis sul mercato. Poche presenze, problemi fisici e due gol all'attivo (l'altro segnato all'Inter in Champions). Un investimento, da 42 milioni di euro, che finora non ha prodotto i risultati sperati.