L’Italia per la prima volta dopo sessant’anni non disputerà i Mondiali di Calcio. Un’onta enorme per tutto il movimento, e non solo per l’ex c.t. Ventura. La doppia sfida di playoff con la Svezia non la dimenticherà nessuno e fa parte, purtroppo, della storia del calcio italiano. La ricostruzione, a due mesi dall’eliminazione, ancora non è iniziata. Il nuovo commissario tecnico non c’è e manca ancora il nuovo presidente federale. Nel frattempo, una delle leggende del nostro calcio, Paolo Maldini torna a quell’eliminazione e dice che l’Italia non meritava il posto al Mondiale.

Maldini e la mancata qualificazione ai Mondiali.

Ospite d’onore nel giorno della premiazione di Ghoulam, il difensore del Napoli ha vinto il Pallone d’Oro algerino, Paolo Maldini è ritornato sull’eliminazione dell’Italia, che Russia 2018 lo guarderà da casa. L’ex difensore sostiene che l’eliminazione è giusta. L’Italia non era pronta. Il problema però non era né tecnico né tattico, ma politico: “L’Italia non meritava di andare al Mondiale, anche se avesse battuto la Svezia. Il problema non è stato tecnico o tattico, ma politico. Per la qualificazione non eravamo pronti”.

Il pessimo bilancio Mondiali dopo il 2006 dell’Italia.

Quello che è certo è che l’Italia dopo la vittoria del Mondiale 2006 ha steccato pesantemente in quasi tutte le grandi manifestazioni. Ai Mondiali del 2010 e del 2014 è uscita due volte consecutive nella fase a gironi, e a ha ottenuto un solo successo in sei partite. Un bilancio magrissimo che si contrappone a un’era d’oro, lunghissima, che vide protagonista anche Paolo Maldini. L’ex difensore milanista prese parte a quattro Mondiali. Nel ’90 gli azzurri furono terzi, quattro anni dopo persero la finale del Mondiale americano ai rigori con il Brasile. Sempre ai rigori gli azzurri caddero contro la Francia nel ’98. Mentre Byron Moreno fu il giustiziere azzurro nel 2002.