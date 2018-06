La partenza di Neymar verso Paris Saint-Germain, dopo il pagamento di una clausola di cancellazione di 222 milioni di euro, ha segnato un prima e una dopo nella storia del calcio. Le enormi spese del club francese, e non solo, hanno portato un aumento del prezzo dei giocatori. Il Barcellona è stato una delle vittime di questa super potenza visto che dopo l'addio del numero 10 della Seleçao ha pagato 105 milioni di euro Ousmane Dembele, un giocatore che l'anno precedente era approdino al Borussia Dortmund dal Rennes per soli 15 milioni, e Philippe Coutinho per 120 milioni dal Liverpool. Il francese e il brasiliano sono stati, consecutivamente, gli acquisti più costosi nella storia del Barça e il club azulgrana li ha protetti con la stessa clausola di rescissione forte: 400 milioni di euro.

Dopo quello che è successo con Neymar la dinamica tenuta con i rinnovi da parte di Bartomeu e del suo Consiglio è andata verso un'altra direzione e ha voluto mettere al sicuro i suoi pezzi pregiati con clausole per 3 miliardi e 855 milioni di euro: prima di Natale Lionel Messi ha firmato un nuovo contratto fino al 2021 con una clausola di 700 milioni di euro, una cifra irraggiungibile. Dopo il prolungamento del numero 10 sono arrivate quelle di Gerard Piqué e Sergi Roberto, con entrambi i canterani entrambi hanno la stessa clausola di 500 milioni.

Lo scorso lunedì è arrivato anche quello di Samuel Umtiti, che si è unito al carrozzone di rinnovi ‘post-Neymar' e ha firmato fino al 2023. La clausola di rescissione del difensore francese è di 500 milioni, che mostra il percorso che il Barça seguirà in vista degli accordi che firmerà in futuro. Seguiranno anche quelle di Sergio Busquets e Jordi Alba, con il club azulgrana che vuole aumentare il prezzo della clausola di questi due giocatori che in questo momento è, rispettivamente di 200 e 150 milioni. Queste le cifre delle clausole del Barcellona:

– Lionel Messi: 700 milioni (fino al 2021)

– Gerard Piqué: 500 milioni (2022)

– Sergi Roberto: 500 milioni (2022)

– Samuel Umtiti: 500 milioni (2023)

– Philippe Coutinho: 400 milioni (2023)

– Ousmane Dembélé: 400 milioni (2022)

– Luis Suarez: 200 milioni (al 2021)

– Sergio Busquets: 200 milioni (al 2021)

– Marc-Andre ter Stegen: 180 milioni (2022)

– Jordi Alba: 150 milioni (2020)

– Ivan Rakitic: 125 milioni (al 2021)

– Arda Turan: 125 milioni (2020)

– Paulinho: 120 milioni (al 2021 )

– Yerry Mina: 100 milioni (2023)

– Nelson Semedo: 100 milioni (2022)

– André Gomes: 100 milioni (fino al 2021)

– Paco Alcacer 100 milioni (fino al 2021)

– Thomas Vermaelen: 80 milioni (fino al 2019 )

– Rafinha: 75 milioni, anche se l'Inter può acquistarlo per 35 (2020)

– Carles Alena: 75 milioni (2022)

– Jasper Cillessen: 60 milioni (fino al 2021)

– Lucas Digne: 60 milioni (al 2021)

– Aleix Vidal: 60 milioni (2020)

– Munir El Haddadi: 60 milioni (al 2019)

– Denis Suárez: 50 milini (2020)

– Sergi Samper : 50 milioni (al 2019)

– Marlon Santos: 30 milioni (2020)

– Douglas Pereira: 30 milioni (al 2019)

– Gerard Deulofeu: 20 milioni (al 2019)