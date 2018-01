Il Vicenza dopo 116 anni di storia è fallito. Un peccato, perché chiude i battenti, a campionato in corso, una squadra gloriosa che ha scritto pagine importanti del nostro calcio, ha vinto una storica Coppa Italia nel 1997 e l’anno seguente ha sfidato il Chelsea nelle semifinali di Coppa delle Coppe. Hanno vestito da ragazzi la maglia del Vicenza due attaccanti diventati poi campioni del mondo come Paolo Rossi e Luca Toni. Ma il Vicenza ha lanciato soprattutto Roberto Baggio. Con i biancorossi ha avuto modo di esordire in Serie A anche Christian Maggio, che sul suo profilo Instagram con rammarico ha parlato del fallimento del club veneto.

Vicenza fallito, il rammaricato post di Maggio.

L’esterno difensivo del Napoli ha postato sul suo profilo Instagram una foto di quando vestiva la maglia del Vicenza e a corredo ha scritto un post davvero molto bello in cui si legge tanto amore per la squadra veneta, che lo ha lanciato nel grande calcio, e anche tanto rammarico per il fallimento. Queste le parole di Maggio

Questo sono io 17 anni fa! Oggi sono triste perché il Vicenza Calcio la squadra della mia città, la squadra dove sono cresciuto dandomi la possibilità di diventare giocatore di calcio è fallita. Spero che il prima possibile questa società ritorni dove conta perché la città la squadra e i tifosi meritano il meglio. Buona fortuna Vicenza Calcio.

Maggio e l’esordio da professionista con il Vicenza.

Christian Maggio tra pochi giorni compirà trentasei anni, quando ne aveva quindici firmò per il Vicenza, con cui giocò per tre stagioni nelle giovanili prima di esordire nel 2000 in Serie A appena diciottenne, in panchina c’era Edy Reja. Con il Vicenza ha giocato per tre stagioni, contro il Napoli (segno del destino segnò il suo primo gol da professionista), nel 2003 passò alla Fiorentina, poi ha vestito le maglie di Treviso, Sampdoria e Napoli, con cui ha giocato più di 300 partite.