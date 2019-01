Una bruttissima notizia giunge dalla Colombia dove Radamel Garcia King, il papà di Radamel Falcao, attaccante del Monaco, è morto a soli 61 anni mentre stava giocando a tennis. Il papà del bomber è stato colpito da un arresto cardio-respiratorio, dopo aver perso i sensi durante una partita di tennis a Santa Marta, in Colombia. I soccorsi sono giunti rapidamente, l'uomo è stato subito trasferito in ospedale, ma non c'è stato niente da fare.

Radamel Enrique Garcia King, il papà dell'attaccante del Monaco, è stato pure lui un calciatore. Tredici anni da professionista, una presenza con la nazionale della Colombia, nel 1980, con cui partecipò anche ai Giochi Olimpici di Mosca, e sei maglie di club vestite tra il 1977 e il 1990: Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Union Magdalena, Deportes Tolima, Atletico Bucaramanga, Independiente Medellin e Deportivo Tachira. Padre di Radamel Falcao, uno degli attaccanti più forti di questa generazione, da oltre vent'anni si dedicava alla sua scuola calcio, situata a nord di Bogotà.

Si può solo immaginare il dolore del calciatore del Monaco, che ha appreso improvvisamente della morte del padre che si stava rilassando. Sono tante le reazioni che arrivano dal mondo social. Innanzitutto quella del club del Principato che ha scritto un messaggio di vicinanza al giocatore e ha postato una bella foto di qualche decennio fa. Poi è arrivato un messaggio da parte della federazione colombiana: "La Federazione Colombiana di Calcio piange la morte di Radamel Garcia King, padre di Falcao. Inviamo un messaggio di solidarietà e forza a tutta la sua famiglia". Faustino Asprilla, grande gloria del calcio colombiano, appena è venuto a conoscenza di questa notizia ha espresso tutto il suo rammarico per la perdita di un ‘signor papà'.