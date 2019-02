Una brutta notizia arriva dall'Argentina, dove a 70 anni è morto il papà di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon è stato un allenatore di calcio ed è deceduto a Buenos Aires per le gravi conseguenze di un'ischemia avuta due anni fa.

A 70 anni è morto il padre di Georgina Rodriguez, la compagna dell'attaccante della Juventus. Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, è stato un allenatore di calcio ed è morto a Buenos Aires per le gravi conseguenze di un'ischemia avuta due anni fa. Nei giorni scorsi la modella era volata in Argentina insieme alla sorella Ivana per stare vicina alla famiglia. In un post pubblicato su Instagram Georgina aveva confermato di essere partita alla volta dell'Argentina per stare accanto alla sua famiglia.