Andriy Oleksiyovych Lunin ha diciannove anni e ha già il futuro assicurato. Per molti un giorno, non troppo lontano, sarà il portiere più forte del mondo. Tante squadre si sono interessate al diciannovenne in questi ultimi mesi, hanno pensato a lui anche l’Inter e il Napoli, ma il portiere ucraino ha firmato per il Real Madrid, che lo ha acquistato pochi giorni fa. In Spagna il classe ’99 porterà con sé anche la fidanzata Anastasia Tamazova. Una ragazza bellissima, che su Instagram ha già tanti followers e che non ha nulla da invidiare nemmeno a Georgina Rodriguez, la compagna di CR7.

Lunin quest’anno ha giocato con lo Zorja e ha sbalordito tutti, il Napoli pare lo avesse in pugno, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto, il Real ha approfittato dello stallo e lo ha messo sotto contratto. Il giocatore è stato presentato e ha espresso, naturalmente, tutta la sua gioia: “Il Real era il mio sogno, l’ho detto spesso, sono un tifoso del Madrid e ho rifiutato 3000 offerte per venire qui”. Lunin dovrebbe far parte, almeno inizialmente, della squadra B, il Castilla guidato dall’ex Inter Solari, ma ben presto sarà promosso in prima squadra. Con sé in Spagna il giovane Lunin porterà Anastasia, già famosissima sui social, con oltre cinquemila followers sulla sua pagina Instagram.

in foto: La bellissima Anastasia Tamazova.

Sul suo profilo non ci sono solo foto della coppia e della ragazza, ma anche una dedica davvero molto bella che la Tamazova ha fatto al suo boyfriend dopo la firma con il Real Madrid: “Sono orgogliosa di te, ce l’hai fatta e sono felice che possiamo fare tutto ciò assieme”. A corredo un bel cuoricino e soprattutto una bella foto della ragazza che bacia sulla guancia il portiere, che si appresta così anche con grande serenità a vivere la su prima grande avventura calcistica di alto livello, con la squadra più forte e più titolata del pianeta e con al suo fianco la meravigliosa Anastasia.