Didier Drogba a 40 anni ha giocato la sua ultima partita. L’attaccante ivoriano tempo fa aveva annunciato l’addio al calcio, che sarebbe avvenuto al termine del campionato, e la parola fine l’ha messa la scorsa notte quando i suoi Phoenix Rising hanno giocato e perso la finale della USL (la seconda divisione americana) contro i Louisville City, impostasi per 1-0. Pochi giorni fa nella finale della Western Conference ha realizzato il suo ultimo gol ufficiale contro gli Orange County SC.

Meravigliosamente Drogba

Il suo nome resterà per sempre legato al Chelsea, la squadra con cui ha vinto di tutto e con cui ha realizzato valanghe di gol. Ma Drogba ha avuto anche una vita calcistica precedente e successiva ai Blues. Giovanissimo sbarca in Francia, gioca con Levalliois, Le Mans e Guingamp, con cui esplode. Passa al Marsiglia con cui mostra grandissime qualità, segna 32 gol in stagione, poi firma con il Chelsea, è uno dei primi grandi acquisti di Abramovich. Con Mourinho vince subito due titoli, poi una FA Cup, nella stagione 2006-2007 segna 33 gol in 60 partite. Drogba ha tutto, segna di destro, sinistro, di testa, è velocissimo ed è soprattutto un leader.

in foto: Didier Drogba festeggia il successo in Champions con il Chelsea nel 2012.

4 successi in Premier e la Champions con il Chelsea

Il Chelsea cambia allenatori in serie, lui ne risente, ma Drogba quando trova Ancelotti risorge, segna 37 gol in 44 partite e vince Premier e FA Cup, poi arriva il grande trionfo. Nel 2012 il Chelsea vince la Champions, Drogba mette la sua firma alla grande. Dopo il trionfo lascia va in Cina, gioca a Shanghai, poi con il Galatasaray, vince un campionato, a Montreal e a Phoenix. Con la nazionale della Costa d’Avorio disputa più di 100 partite, tre Mondiali e perde tre finali di Coppa d’Africa. Dopo aver giocato l’ultima partita ha detto: “Giocare a calcio mi è sempre piaciuto, ma a 40 anni arriva l’ora di dire basta. Ho bisogno di tempo per altri progetti personali”.