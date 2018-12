L’ultima ‘follia’ di Bielsa: letto e cucina al centro di allenamento per evitare ritardi

Il tecnico argentino ha chiesto al club di poter aver a disposizione un letto e una cucina al centro sportivo di Thorp Arch per essere il primo ad arrivare alle sessioni ed evitare il traffico della città. L’ennesima idea stravagante di un signore che viene chiamato “El Loco” (“Il pazzo) e che quest’estate fece raccogliere ai suoi giocatori la spazzatura del centro sportivo per capire quanti sacrifici fanno i tifosi per potersi permettere di acquistare un biglietto.