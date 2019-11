in foto: https://www.instagram.com/p/B3b8nRFhTt9/

Il copione non cambia per Romelu Lukaku. Sia con la maglia dell'Inter che con quella del Belgio, il bomber segna a raffica in questo 2019, in crescendo. Dopo aver messo a referto 9 gol in 12 presenze in Serie A, il centravanti classe 1993 non si è smentito anche in nazionale. Quello che è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dei "Diavoli rossi", ha superato quota 50 gol, celebrando questo risultato con un'iniziativa speciale. Lukaku ha offerto in omaggio 5mila biglietti ai tifosi in occasione del match casalingo contro Cipro.

Romelu Lukaku e la splendida iniziativa in Belgio-Cipro

Romelu Lukaku è il miglior marcatore della storia della nazionale belga. Dopo aver tagliato il traguardo dei 50 gol, il centravanti dell'Inter ha segnato prima contro San Marino e poi contro la Russia, raggiungendo così quota 52. Adesso nel mirino c'è Cipro per chiudere in bellezza il girone di qualificazione a Euro 2020, in cui i Diavoli Rossi hanno vinto tutte le partite, come l'Italia di Mancini. In occasione del match di martedì 11 novembre a Bruxelles, Lukaku si è reso protagonista di una splendida iniziativa, già anticipata sui social lo scorso 10 ottobre

🙏🏿 A post shared by Romelu Lukaku (@romelulukaku) on Oct 10, 2019 at 4:52am PDT

Lukaku, 5mila biglietti in omaggio a tifosi e organizzazioni di beneficenza

Qualche settimana fa infatti Romelu Lukaku in un video pubblicato su Instagram, fece una promessa ai tifosi in vista del raggiungimento di quota 50 gol con il Belgio. Obiettivo raggiunto dal centravanti che ha deciso di rispettare la parola, offrendo la bellezza di 5mila biglietti in occasione del prossimo match interno della nazionale belga. Martedì 19 novembre alle ore 20.45 allo Stade Roi-Bauduin di Bruxelles, ci saranno dunque 5mila tifosi "invitati" proprio dal bomber. Quest'ultimo ha distribuito questi tagliandi al "Belgian Fan Club 1895" e a due organizzazioni di beneficenza: la "Diabetes Liga" e la "Kom op Tegen Kanker. Si tratta di due associazioni che si occupano della prevenzione e cura di diabete e cancro.