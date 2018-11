Come Cristiano Ronaldo. In Spagna è il Mundo Deportivo ad accomunare il destino di Luka Modric a quanto toccato in sorte al portoghese. A Madrid hanno già deciso che il centrocampista croato, ormai 33enne, non rientra più nei piani futuri e che abbia ormai fatto il suo tempo. Lo stipendio da 10.5 milioni di euro a stagione è reputato un investimento troppo alto per un giocatore che dopo il Mondiale non è riuscito a tornare su livelli di rendimento top ed è stato protagonista della ‘telenovela estiva' sul (mancato) trasferimento all'Inter.

Ecco, secondo i media iberici anche questo – oltre alla volontà da parte della dirigenza di avviare la rifondazione della rosa giunta alla fine di un ciclo lungo e vincente – è un altro fattore della frattura creatasi con il presidente Florentino Perez: negoziare il rinnovo (accordo in scadenza nel 2020) facendo leva sull'interesse dei nerazzurri non è piaciuto al massimo dirigente che di fronte all'atteggiamento dell'entourage del calciatore ha ritenuto nullo quel ‘patto tra gentiluomini' per effetto del quale Modric avrebbe potuto lasciare il Real a una cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria di 750 milioni. Come sono andate le cose, è risaputo e non è detto che nella prossima estate le parti non possano trovare un'intesa: quella tra giocatore e Inter era stata già fissata, più difficile sarà convincere Perez.

Intanto, nell'attesa del Pallone d'Oro che lo vede in lizza con Varane ed Mbappé (con quest'ultimo favorito per la conquista del trofeo), il centrocampista del Real Madrid ha ricevuto il GQ Men of the Year Awards Spagna 2018 come personaggio sportivo dell'anno. E' l'ulteriore testimonianza (dopo i riconoscimenti della Fifa e della Uefa) di quanto sia amato dal pubblico (non solo quello del Bernabeu) e dalla critica. Peccato per lui, però, che alla ‘casa blanca' abbiano programmi differenti: hanno già individuato l'erede di Modric, ovvero si tratta del 26enne danese del Tottenham, Christian Eriksen. E l'Inter resta alla finestra.