Luis Figo è stato un giocatore straordinario, elegante, bello da vedere, con una bacheca molto ricca, ha vestito le maglie di Real Madrid e Barcellona, in Italia se lo ricordano bene soprattutto i tifosi dell'Inter, con cui ha giocato tra il 2005 e il 2009. Della società nerazzurra è rimasto tifoso, ma i ricordi non sono tutti splendidi. Perché, in un'intervista rilasciata a ‘DAZN', il Pallone d'Oro 2000, ha detto che quasi nessuno nella sua carriera lo ha trattato peggio di Roberto Mancini:

Parole meravigliose per il suo presidente Massimo Moratti. Figo lo ha apprezzato ha avuto modo di apprezzarlo anche nella vita extra calcio, lo definisce un padre e per questo lo chiama anche papà:

Venivo da un momento difficile al Real Madrid, all'Inter ho trovato una famiglia, la mia fu una scelta coraggiosa, loro non vincevano da tempo, mi sono convinto dopo una riunione con Massimo Moratti che per me è come un padre. Per affetto lo chiamo papà, è stata una persona importante per me, non solo a livello sportivo, ma anche personale.