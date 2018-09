Una battuta infelice. Il portiere del Parma (è in prestito dal Napoli), Luigi Sepe, l'ha fatta grossa pubblicando su Instagram uno sfotto' un po' troppo sopra le righe rivolto a Cristiano Ronaldo. Lo ha perfino taggato nella foto apparsa tra le sue storie a corredo della quale c'erano foto e messaggio con linguaggio da caserma. Cosa è successo? In un'immagine catturata durante il match di campionato giocato prima della sosta si vede CR7 che, nel tentativo di rialzarsi dopo un contrasto, poggia – in maniera del tutto involontaria – la mano sul sedere dell'estremo difensore gialloblù che sta per rimettere il pallone in gioco. Quel tocco fortuito e per nulla ambiguo è bastato al giocatore per condividere quello scatto sul suo profilo, aggiungendovi anche una frase poco cortese. Una caduta di stile quando s'è lasciato sfuggire a mezzo social: "Ooo stai tranquillo…. se dovessi cambiare sponda ti avviso".

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo diventa oggetto di battuta del genere. In passato gli è capitano anche di peggio considerato il chiacchiericcio morboso sull'orientamento sessuale che ha fatto spesso da contorno alla sua vita. Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivelò perfino il vezzo del campione di mettere imbottiture nelle mutande perché sembrasse super dotato. "Ronaldo è gay?", arrivarono a scrivere le visite di gossip francese quando, in occasione di una vacanza a Cap Ferrat, alcuni paparazzi lo immortalarono a bordo di uno yacht alimentando il pettegolezzo più licenzioso sull'abbraccio e la (presunta) palpatina a un amico. "Ronaldo è gay?" fece da corredo accessorio anche alle parole in libertà sull'amicizia con Badr Hari.

Lo stesso calciatore, infastidito, pubblicò un video-messaggio nel quale definì come spazzatura quelle parole. Come definire, invece, il post del portiere del Parma? Una caduta di stile, un infortunio di quelli che ‘quando ti passa il pallone sotto le gambe' oppure ‘ti scivola dalle mani' vorresti scomparire e provi una vergogna incredibile.