Un post pubblicato su Instagram e poi rimosso da Fabio Lucioni, il calciatore del Benevento squalificato per un anno dal Tribunale Nazionale Antidoping (4, invece, gli anni di inibizione comminati al medico, Walter Giorgione). Parole durissime quelle usate dall'ex capitano dei sanniti, uno sfogo amaro dopo la notizia dello stop forzato scaturito dall'indagine scattata nei suoi confronti dopo che era risultato positivo al Clostebol a un controllo del 10 settembre scorso. "Con la speranza che domani mattina vi svegliate… congelati… e per trasportarvi servono delle casse di mogano. Buonanotte a loro: a buon intenditor poche parole", ha scritto il difensore nel messaggio che ha fatto il giro della Rete.

Dopo l'ammissione di colpe del dottore non credevo che mi venisse dato un anno di squalifica – ha raccontato il giocatore nell'intervento telefonico a Sky Sport -. Anche perché non siamo andati con l'idea di prenderci gioco della Commissione Antidoping ma con il solo intento di dire la verità. Evidentemente non è bastato. Aver giocato queste tre partite mi faceva vedere la luce in fondo al tunnel, adesso, invece, dovrò aspettare parecchio e trovare la forza per continuare, sperando che siano i miei compagni e la mia famiglia a darmela.

L'avvocato Sticchi Damiani ha anche preannunciato il ricorso in appello, si farà il possibile per cercare di ridurre il periodo di squalifica come dichiarato dal legale alle agenzie.