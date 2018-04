Nessuno sconto per Fabio Lucioni. Il Tribunale Nazionale Antidoping infatti ha respinto il ricorso dell'ex capitano del Benevento, confermando dunque la squalifica di un anno per doping. Il calciatore dunque dovrà restare ancora a lungo ai box alla luce della sanzione incassata in primo grado, dopo che era risultato positivo ad un controllo antidoping successivo al match contro il Torino disputato il 10 settembre del 2017.

Perché Lucioni è stato squalificato

La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping aveva deciso di usare la mano pesante nei confronti di Lucioni risultato positivo al controllo dello scorso 22 settembre e punito per l'utilizzo del clostebol, sostanza vietata. Un anno di squalifica per lui, e 4 anni di inibizione invece per il medico sociale Giorgione che si era assunto la totale responsabilità della somministrazione del clostebol con uno spray cicatrizzante, scagionando Lucioni che però è stato comunque punito.

Ricorso bocciato per Lucioni, confermato un anno di stop

Ecco allora che il calciatore ha deciso di presentare ricorso. Un ricorso però che non ha avuto l'effetto sperato, visto che la seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha deciso di bocciare il tutto, confermando la squalifica di un anno per Lucioni: "La Seconda Sezione del TNA respinge il ricorso proposto dal sig. Fabio Lucioni (tesserato FIGC) avverso la decisione adottata dalla Prima Sezione del TNA il 16 gennaio 2018, depositata con la motivazione il 16 febbraio 2018, nel procedimento a carico dello stesso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata e condanna l'atleta al pagamento delle spese processuali, quantificate forfettariamente in euro 350,00".

Quando scadrà la squalifica di Lucioni

La squalifica di Lucioni che ha già scontato alcuni mesi, scadrà con precisione il 19 gennaio del 2019. Appuntamento dunque alla prossima stagione per l'esperto difensore che dovrà decidere il suo futuro con il Benevento. Tutto lascia presagire un prolungamento della sua avventura in terra sannita, che potrebbe ripartire dalla Serie B alla luce della disperata situazione di classifica della formazione di De Zerbi.