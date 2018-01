Il 4-1 dell’andata non è stato un risultato normale contro il Milan. Ora però i rossoneri sono più forti ma noi dobbiamo andare a Milano con fiducia per cercare di vincere.

Lucas Leiva ha già la mente proiettata alla gara contro il Milan di domenica subito dopo la vittoria contro l'Udinese che ha consentito ai biancocelesti di staccare l'Inter e issarsi al terzo posto in solitaria. L'ex mediano del Liverpool è uno dei calciatori che sta più spiccando in questa stagione nella Lazio, nonostante se ne parli molto meno dei vari Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic: il brasiliano doveva raccogliere l'eredità di Lucas Biglia e con grande personalità ora è il padrone della linea mediana. Lucas ha parlato ai microfoni di Premium Sport il giorno dopo la sonora vittoria casalinga contro l'Udinese e ha spiegato come da quai alla fine le gare saranno tutte molto difficili

Dopo la vittoria con l’Udinese la Lazio è terza da sola? Era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante e dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a vincere perché ci saranno molte altre gare da qui alla fine. Speriamo di fare una bel match anche contro il Milan.

Lucas: Bisogna lavorare molto per andare in Champions.

Leiva ha parlato del percorso che la Lazio deve ancora fare per centrare l'obiettivo Champions League e delle rivali per la caccia ai primi quattro posti

Chi temo di più tra la Roma e l’Inter per il terzo posto? Tutte le squadre sono forti, prima della sosta eravamo quinti e ora siamo terzi. Ma questo non significa niente, dobbiamo continuare a vincere per restare terzi e andare in Champions League. Ma c’è ancora tanto da fare.

Lucas: Mi aspettavo una Lazio così forte.

Il brasiliano si è soffermato sulla forza della squadra di Simone Inzaghi e del fatto che quando è arrivato a Roma ha capito subito il potenziale che questa rosa aveva

Se mi aspettavo una Lazio così forte? Sì, io sapevo che questa era una squadra forte, l’anno scorso ha fatto bene e mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno. Piano piano sto dimostrando le mie qualità e sono felice di stara qui.

Lucas: Spero nella convocazione del Brasile.

Infine il centrocampista brasiliano non ha nascosto che l’obiettivo è tornare in nazionale nell'anno dei Mondiali