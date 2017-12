Una vittoria schiacciante, a conferma del suo rendimento superlativo nel 2017. Il talento brasiliano del Gremio Luan è stato premiato come "miglior giocatore sudamericano del 2017". Un vero e proprio Pallone d'Oro del Sudamerica per l'attaccante che ha ottenuto un plebiscito di voti, 182 su 368, staccando nettamente il secondo classificato, il peruviano Paolo Guerrero.

Luan migliore giocatore sudamericano del 2017.

E' dunque l'attaccante del Gremio vincitore della Copa Libertadores, il "Rey de America". Un riconoscimento meritato per il classe 1993 che recentemente ha affrontato il Real Madrid nella finale del Mondiale per club. E' stato il quotidiano uruguaiano El Pais dunque a premiare Luan: dalla giuria dei giornalisti sono arrivati 182 voti su 368 a disposizione. Nettamente staccato il bomber del Flamengo Paolo Guerrero, sanzionato recentemente per la positività alla cocaina (la riduzione della squalifica gli permetterà di giocare i prossimi Mondiali). Per lui 65 presenze, 19 in più dell'altro talento del Gremio Arthur, in odore di passaggio al Barça.

Tite miglior allenatore sudamericano.

Per quanto riguarda gli allenatori invece, premio a Tite, protagonista di un lavoro egregio sulla panchina del Brasile. 112 i voti per il selezionatore della Seleçao, che ha preceduto il collega del Perù Gareca, con 93 preferenze. A seguire Holan, e il mister del Gremio Renato Portaluppi.

Luan nelle ultime notizie di calciomercato di Sampdoria e Inter.

Luan giocatore duttile, tecnico e veloce sembra destinato ad un futuro europeo. Numerose le voci di calciomercato che lo riguardano e non mancano anche le pretendenti italiane. In passato la Sampdoria prima e l'Inter poi hanno sondato il terreno con il Gremio per il ragazzo valutato circa 30 milioni di euro. Nelle ultime settimane però ecco il Liverpool, che sogna Luan per il dopo Coutinho destinato ormai al Barça.