Zinedine Zidane a sorpresa ha lasciato il Real Madrid. Il tecnico francese ha salutato tutti dopo aver vinto la terza Champions League consecutiva. Florentino Perez e i suoi dirigenti si sono messi subito a caccia di un nuovo allenatore. Trovarlo, anche se sembra paradossale, non è facile. Tra i candidati i media spagnoli hanno inserito anche Joachim Loew, il tecnico della Germania, che da campione in carica si presenta al Mondiale in Russia. Dal ritiro del Trentino l’allenatore tedesco si è chiamato fuori:

Io al Real Madrid? Un’ipotesi che bisogna scartare nella maniera più assoluta. Sono sicuro che troveranno un allenatore all’altezza del compito che dovrà portare a termine. Le dimissioni di Zidane? Mi hanno spiazzato completamente, non me le aspettavo.

Chi allenerà il Real Madrid? Dunque Loew si tira fuori ufficialmente, ma non è una sorpresa. I candidati per la panchina dei ‘blancos’ sono parecchi, perché un favorito vero e proprio non c’è. Di nomi se ne fanno tanti, ma manca il candidato forte. Le soluzioni interne, quelle che prevederebbero la promozione di uno dei grandi ex come Guti o Solari, non entusiasmano Florentino Perez, che ha scartato anche ipotesi fantasiose, come quella di Wenger. I nomi sul tappeto sono principalmente tre, più uno.

Perché il prescelto è Mauricio Pochettino, che al Real ci andrebbe di corsa ma ha rinnovato fino al 2023 con il Tottenham che non sembra disposto a liberarlo. Le alternative sono rappresentate, in questo momento, da tre italiani: Antonio Conte, ufficialmente sotto contratto con il Chelsea, ma verso l’addio, Fabio Cannavaro, che ha vestito la malia del Real e sta allenando da qualche stagione in Cina, e sullo sfondo, molto lontano, c’è Maurizio Sarri, già rimpiazzato da Ancelotti e che ancora non ha trovato un accordo con i ‘Blues’ di Abramovich.