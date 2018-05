Con le gare di oggi Milan – Verona e Juventus – Bologna prende il via la terz’ultima giornata, la 36a, di questo emozionante campionato in cui quasi tutto si deve decidere. Oltre alla lotta scudetto che dopo quanto accaduto nell’ultimo turno vede come nettamente favorita la Juventus di Massimiliano Allegri sul Napoli di Maurizio Sarri, le ultime tre giornate saranno decisive sia per ciò che riguarda la corsa al terzo e al quarto posto in classifica che valgono la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Champions League, sia quella relativa al 6° posto (e probabilmente anche al 7°) per un pass per la prossima edizione dell’Europa League.

Ancora tutto da decidere in questi tre ultimi turni di campionato anche per ciò che concerne la lotta salvezza con 7 squadre ancora impegnate ad evitare di occupare quelle due posizioni (la 18a e la 19a) che le costringerebbe a far compagnia al Benevento, unica compagine già matematicamente retrocessa in Serie B. Andiamo quindi a vedere giornata per giornata quale sarà l’evoluzione di queste tre serrate lotte che animeranno fino alla fine questo finale di stagione e che inevitabilmente si intrecceranno tra di loro.

36a giornata

Corsa Champions

Udinese – Inter, Lazio – Atalanta e Cagliari – Roma

A tre giornate dal termine per quel che riguarda la lotta per i due ultimi posti per accedere alla prossima Champions League la situazione in classifica vede Lazio e Roma con un vantaggio di 4 punti sull’Inter che al momento sarebbe la prima esclusa. In questo turno i nerazzurri (domenica alle 12.30) e i giallorossi (domenica alle 20.45) affronteranno in trasferta due squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, vale a dire rispettivamente Udinese e Cagliari, mentre i biancocelesti ospiteranno (domenica alle 15) l’Atalanta in lizza per un posto nella prossima Europa League. Una corsa Champions che potrebbe anche esprimere il suo verdetto definitivo già in questa giornata soltanto qualora le due romane vincessero e gli uomini di Luciano Spalletti uscissero sconfitti dalla Dacia Arena.

Corsa Europa League

Milan – Verona, Atalanta – Lazio, Sassuolo – Sampdoria e Genoa – Fiorentina

Per quel che riguarda la lotta agli ultimi posti che consentono di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League (il 6° e anche il 7° qualora il Milan dovesse venire sconfitto nella finale di Coppa Italia del 9 maggio prossimo dalla Juventus oppure vincesse ed a fine campionato occupasse il 6° posto) la situazione di classifica a tre giornate dal termine del torneo vede l’Atalanta in vantaggio di un punto sul Milan che a sua volta precede di tre lunghezze Fiorentina e Sampdoria.

In questo turno gli orobici saranno impegnati (domenica alle 15) nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Lazio coinvolta nella lotta Champions, mentre i rossoneri e i blucerchiati affronteranno due squadre invischiate nella corsa per non retrocedere, vale a dire rispettivamente a San Siro con il Verona (sabato alle 18) e a Reggio Emilia con il Sassuolo (domenica alle 18). La compagine viola sarà invece di scena a Marassi contro il Genoa che figura insieme a Bologna, Torino e il già retrocesso Benevento, tra quelle pochissime squadre senza veri obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione.

Corsa Salvezza

Milan – Verona, Chievo – Crotone, Spal – Benevento, Cagliari – Roma, Udinese – Inter e Sassuolo – Sampdoria

Quella che al momento coinvolge il maggior numero di squadre è però al momento la lotta per non retrocedere che vede ancora invischiate ben 7 squadre con ad oggi le due veronesi, Hellas e Chievo, che farebbero compagnia al Benevento in quanto occupano rispettivamente il 19° e il 18° posto in classifica. Ma se per quel riguarda la squadra di Pecchia che sarà impegnata sabato alle 18 contro in casa del Milan le chance di salvezza sono ridotte al lumicino trovandosi a -7 dal quart’ultimo posto e anzi in questo turno potrebbe fare già i conti con la matematica (anche qualora riuscisse ad espugnare San Siro), diverso è il discorso per quel che riguarda il Chievo e il 18° posto.

I clivensi infatti al momento si trovano ad un solo punto dalla Spal che a sua volta ha lo stesso svantaggio dal Cagliari che si trova sempre a -1 da Crotone e Udinese: dunque 5 squadre in 3 punti. Un po’ più tranquilla la situazione del Sassuolo, al momento a +6 sul terz’ultimo posto in classifica, che in questo turno anche perdendo in casa contro la Sampdoria potrebbe consentirgli di centrare la quasi certezza della salvezza qualora il Chievo uscisse sconfitto dal Bentegodi (domenica alle 15) nello scontro diretto con il Crotone che in questo caso otterrebbe la conferma aritmetica della permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. Importante per l’evoluzione di questa lotta salvezza anche il risultato che uscirà dal match del Mazza (domenica alle 15) tra la Spal e il già retrocesso Benevento.

Le possibili evoluzioni nelle prossime due giornate

Andiamo adesso a vedere quali sono i match del 37° e 38° turno di campionato che interesseranno le squadre coinvolte in queste tre serratissime lotte che, come abbiamo già visto, si intrecceranno tra loro anche negli ultimi due atti di un torneo che comunque vada a finire sarà ricordato come uno dei più emozionanti dell’ultimo decennio.

37a giornata

Tutte le gare sono in programma tra sabato 12 e domenica 13 maggio.

Corsa Champions

Inter – Sassuolo (sabato 12 maggio ore 20.45), Crotone – Lazio (domenica 13 maggio alle 15) e Roma – Juventus (domenica 13 maggio alle 20.45).

Corsa Europa League

Fiorentina – Cagliari (domenica 13 maggio alle 15), Atalanta – Milan (domenica 13 maggio alle 18), Sampdoria – Napoli (domenica 13 maggio alle 20.45).

Corsa Salvezza

Inter – Sassuolo (sabato 12 maggio ore 20.45), Crotone – Lazio (domenica 13 maggio alle 15), Verona Udinese (domenica 13 maggio alle 15), Fiorentina – Cagliari (domenica 13 maggio alle 15), Torino – Spal (domenica 13 maggio alle 15) e Bologna – Chievo (domenica 13 maggio alle 15).

38a giornata

Tutte le gare saranno in contemporanea e cominceranno domenica 20 maggio alle 20.45.

Corsa Champions

Lazio – Inter e Sassuolo – Roma.

Corsa Europa League

Milan – Fiorentina, Cagliari – Atalanta e Spal – Sampdoria.

Corsa Salvezza

Sassuolo – Roma, Napoli – Crotone, Chievo – Benevento, Juventus – Verona, Cagliari – Atalanta, Spal – Sampdoria e Udinese – Bologna.