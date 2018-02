Lo spettacolo in programma per lunedì sera alla "Sardegna Arena, è di quelli da non perdere assolutamente. Sul terreno dello stadio rossoblu, scenderanno in campo i "titolarissimi" di Maurizio Sarri: quei giocatori che, secondo opinione unanime, hanno contribuito ad alzare il livello qualitativo del campionato italiano. Per il Cagliari di Lopez non sarà dunque una passeggiata, anche se Alessio Cragno si è espresso con fiducia sul match contro i partenopei.

"Contiamo di fermarli giocando da squadra – ha spiegato il portiere rossoblu, in un'intervista concessa alla "Gazzetta dello Sport" – La stiamo preparando bene, con la tensione giusta: queste partite richiedono dosi supplementari di concentrazione e temperamento. I tifosi stiano tranquilli perché diremo la nostra, anche se non sarà facile. Sono primi in classifica con un ruolino impressionante di nove vittorie di fila. Dare il cento per cento non basterà". A tifare Cagliari in occasione del posticipo del lunedì, non ci saranno però solo i supporter sardi.

L'idolo Buffon e lo sgambetto al Napoli.

Spettatore interessato, sarà ovviamente anche il popolo della Juventus che spera in un passo falso della truppa di Maurizio Sarri: "Quale dei tre giocatori offensivi leverei alla squadra napoletana? Tutti e tre – ha continuato Cragno – Mertens, Insigne e Callejon giocano e segnano sempre. Se dovevi sceglierne uno, leverei Insigne: è il più in forma".

Atteso da un serie di partite delicate, l'undici di Lopez è a caccia di punti dopo la sconfitta di Verona con il Chievo: "Noi siamo concentrati solo sulla prossima gara – ha concluso Cragno – E poi alla Sardegna Arena ci dobbiamo sdebitare con i tifosi. Vogliamo vincere e spero di fare un piacere alla Juventus".