Non solo il testa a testa scudetto tra Juventus-Napoli e la corsa Champions tra Roma, Lazio e Inter. Occhi puntati nelle ultime 3 giornate di Serie A anche sulla lotta salvezza. E la 36a giornata potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale per le squadre impegnate nella battaglia per non retrocedere. Il Chievo, che ad oggi sarebbe in Serie B con il Benevento (già matematicamente retrocesso) e il Verona (che potrebbe salutare la A in questo turno), affronterà lo spareggio contro il Crotone. Sfide difficili per Udinese e Cagliari rispettivamente contro Inter e Roma, mentre la Spal dovrà cercare di sfruttare il fattore campo contro il Benevento.

Il nuovo Chievo di D'Anna ospita il Crotone in uno spareggio salvezza

Chievo-Crotone rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza. La squadra del neo allenatore D’Anna che ha raccolto l’eredità di Maran si gioca il tutto per tutto: con una vittoria potrebbe agganciare in classifica proprio i rossoblu di Zenga che nel caso di successo sarebbero praticamente salvi. I gialloblu potrebbero scendere in campo con un nuovo 4-3-3 con Birsa e Giaccherini a sostegno di Inglese. Squadra che vince non si cambia per Zenga che sembra intenzionato a schierare l'undici che ha battuto il Sassuolo. L'unica novità potrebbe essere rappresentata da Ajeti al posto di Ceccherini in difesa. In avanti spazio al trio Trotta, Simy e Nalini

Le probabili formazioni di Chievo-Crotone

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Inglese, Giaccherini.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ajeti, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini.

Spal, vietato sbagliare con il Benevento

Imperativo vincere per la Spal contro il Benevento già retrocesso. Un successo che permettere agli estensi di portarsi in posizione più tranquilla. Attenzione però all'orgoglio del Benevento, che dopo la vittoria sul Milan ha onorato il campionato anche contro l'Udinese. Semplici senza Lazzari, punterà su Mattiello e Costa sulle corsie con in avanti spazio a Paloschi e Antenucci. Nel Benevento, squalificati Brignola e Cataldi che saranno sostituiti da Parigini e Del Pinto. Ancora titolari Sagna e Diabaté

Le probabili formazioni di Spal-Benevento

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci.



Benevento (4-3-3): Puggioni: Sagna, Djimsiti, Gyamfi, Letizia: Del Pinto, Sandro, Viola; Iemmello, Diabaté, Parigini.

Udinese e Cagliari costrette a fare risultato contro Inter e Roma

Compito tutt'altro che semplice per l'Udinese di Tudor e il Cagliari di Diego Lopez all'ultima spiaggia. Entrambe le squadre dovranno cercare di fare risultato rispettivamente contro Inter e Roma. Una sconfitta, anche in virtù dei risultati degli altri campi, potrebbe inguaiare sia i bianconeri che i sardi che fino a qualche mese fa sembravano essere destinati ad una salvezza tranquilla. I friulani proveranno ad insidiare la squadra di Spalletti con Lasagna supportato da Balic, mentre i sardi senza Cigarini e Castan si affideranno al 3-5-2 con Pavoletti e Sau che sfideranno la difesa di Di Francesco.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-1-1) : Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; Balic; Lasagna.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

