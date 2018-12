Loris Karius ha finalmente chiuso il suo 2018 calcistico. Forse era la cosa migliore da fare. Perché dopo gli errori compiuti nella finale di Champions League dello scorso 26 maggio purtroppo il numero uno del Besiktas ha continuato a sbagliare, e ahi lui si è ripetuto nell’ultima partita prima della sosta: altri due errori grossolani e di nuovo gli spettri di quella maledetta notte di Kiev.

Le papere di Karius in Kasimpasa-Besiktas

Il Besiktas lotta per un posto in Champions League, la classifica è molto corta, e la gara con il Kasimpasa era molto importante, ma è finita malissimo per la squadra di Istanbul che ha finito per perdere 4-1. Non è stata tutta colpa di Karius ovviamente, ma due errori notevoli li ha compiuti. Una papera evidente l’ha commessa su un tiro di Pavelka, una conclusione centrale che il tedesco non è riuscito a bloccare, poi un altro errore lo ha fatto sul gol del raddoppio di Diagne, azione iniziata proprio con un assist involontario di Karius. Non sarà facile ricaricare le batterie per l’ex dei Reds, che dovrà trovare molta forza per tornare il portiere che è stato fino alla finale di Champions.

Gli errori di Karius nella finale di Champions

Nella stagione scorsa Karius non è stato certo il miglior portiere del mondo però se il Liverpool ha raggiunto la finale di Champions (eliminando anche Manchester City e Roma) è anche stato merito suo. Ma nella finale con il Real Madrid il tedesco ha commesso due errori grossolani, il primo è stato letale per i Reds e forse pure per la sua carriera. Sul punteggio di 0-0 ha sbagliato un rinvio semplice e ha messo il pallone sui piedi di Benzema che ha insaccato facilmente, poi sul 2-1 Real ha commesso un altro errore su un tiro di Bale. Anche in Europa League Karius ha sbagliato con il Besiktas e anche nel campionato turco non è stato irreprensibile.