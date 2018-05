La Juventus ha vinto il settimo scudetto consecutivo: a Roma è arrivata la matematica certezza del titolo, due settimane prima – complice la sconfitta del Napoli a Firenze – il tricolore era già cucito sulle maglie dei bianconeri. Abituata a menare le danze, questa volta la ‘vecchia signora' ha dovuto dare fondo a tutte le proprie energie per tenere testa alla concorrenza della squadra di Maurizio Sarri. Alla lunga a fare la differenza è stata la completezza di una rosa – quella a disposizione di Massimiliano Allegri – che ha potuto contare sull'alternanza delle risorse per lottare su più fronti. In Champions League è andata male ma l'eliminazione patita per opera del Real Madrid fa gridare ancora allo scandalo e alla vendetta. La Coppa Italia è in bacheca a corredo di una stagione culminata nel ‘double nazionale'.

Ce n'è abbastanza perché la gioia dei vincitori tracimi fino al punto da travolgere ogni cosa: dalle polemiche arbitrali fino agli sfotto' di queste settimane, compresi gli azzurri, rivelatisi avversario tenace e capace di violare anche la fortezza Allianz Stadium. Nella pancia dell'Olimpico, durante le interviste, Giorgio Chiellini ha tolto "sassoloni dalla scarpa" quando ha replicato a chi come Insigne aveva fatto battute sulla Juve che perde le finali. Benatia e Matuidi, apparsi in un video che ha fatto il giro della Rete, si sono chiesti che fine avessero fatto tutti quei fuochi d'artificio sparati in occasione del successo dei partenopei a Torino (gol di Koulibaly nel finale). Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli, rompe il silenzio e, attraverso il suo profilo su Instagram, risponde così alle parole dei bianconeri.

Quando il vincitore invece di pensare alla vittoria pensa a colui che ha sconfitto – si legge nel messaggio – vuol dire che è stata una vittoria sofferta e che nell’arco temporale della gara ha pensato anche di non farcela! Onore a noi che usciamo sconfitti da questo campionato, ma con la sensazione di esserne i vincenti, onore a chi come noi ci ha creduto fino all'ultimo minuto.