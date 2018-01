Sono il presente e il futuro del Milan e della Nazionale azzurra. Ormai in prima squadra da mesi, Manuel Locatelli e Patrick Cutrone fanno infatti parte della meglio gioventù italiana che verrà inevitabilmente presa in considerazione dal nuovo commissario tecnico. In attesa di eventuali convocazioni a Coverciano, i due rossoneri si godono l'esperienza di allenarsi e giocare con la formazione di Rino Gattuso.

Precettati entrambi da Milan Tv, per il consueto appuntamento dell'intervista doppia, Locatelli e Cutrone si sono divertiti a rispondere alle domande del canale tematico rossonero…soprattutto a quelle relative ai primi calci ad un pallone: "Io ho fatto parecchi danni in casa – ha esordito il centrocampista – Ho spaccato diversi lampadari". "Sì anche io – gli ha fatto eco l'attaccante – Lampadari, vasi, tavoli, piante di mia madre".

La leva calcistica del '98.

Dopo aver indicato in Kakà il giocatore più forte con il quale si sono allenati, e in Pirlo e Morata i due idoli, Locatelli e Cutrone hanno reso omaggio a Buffon e Donnarumma (i due portieri più forti) e raccontato la loro esperienza in Under 21, dove condividono insieme la stessa stanza: "Mi diverto a batterlo con la Playstation, ma al di là di quello ci troviamo bene e abbiamo orari simili", ha rivelato sorridendo Locatelli. "Sono ormai dieci anni che condividiamo la stessa stanza, sia in Nazionale che nelle giovanili", ha aggiunto Cutrone.

Coppia fissa da ormai dieci anni, ovviamente sempre con la maglia rossonera, Locatelli e Cutrone sono cresciuti e passati anche da quella squadra degli Allievi Nazionali nati nel 19989 che, tra i giocatori titolari, schierava sempre anche Gigio Donnarumma e Niccolò Zanellato: altro baby rossonero, aggregato ormai stabilmente in prima squadra.