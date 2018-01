Il Paris Saint Germain è destinato a rimanere a bocca asciutta. José Mourinho ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United e rimarrà alla corte dei Red Devils fino al 2020, con un'opzione per un'altra stagione. Il club dell'Old Trafford ha formalizzato l'accordo sui suoi canali ufficiali, con l'intenzione di spegnere le voci di calciomercato relative al forte interesse del Psg per Mou che si è detto molto felice per la fiducia da parte dei vertici dello United.

Manchester United, ufficiale il rinnovo di Mourinho fino al 2020.

José Mourinho ha ufficialmente prolungato il suo attuale contratto con il Manchester United fino al 2020, con opzione per un'altra stagione. Arrivato all'Old Trafford nel 2016 al posto dell'esonerato Louis van Gaal, Mourinho aveva inizialmente firmato con i Red Devils fino al 2019. Ma dopo aver vinto nella prima stagione, Community Shield, Coppa di Lega e Europa League nella sua prima stagione a Manchester, ha conquistato la fiducia della dirigenza dei Red Devils, soddisfatta anche del rendimento stagionale della squadra seconda in Premier, agli ottavi di Champions (dove affronterà il Siviglia) e in corsa per la FA Cup.

in foto: Foto Twitter (@ManUtd)

Mourinho allenatore più pagato al mondo.

Al momento non c'è nessuna ufficialità sulle cifre relative al rinnovo di Mourinho con lo United. Secondo le prime indiscrezioni però lo stipendio del manager portoghese dovrebbe passare dai circa 15 milioni di euro a 22. Un ingaggio che ne farebbe l'allenatore più pagato del mondo.

Niente Psg per Mourinho.

Nel futuro dell'allenatore portoghese, almeno nell'immediato non ci sarà dunque il Paris Saint Germain. Le indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia avevano portato alla candidatura di Mou per il dopo Emery, soprattutto in caso di flop di quest'ultimo in Champions. I bleus ora saranno costretti a puntare altri top manager alla luce del prolungamento del matrimonio tra l'ex Inter e lo United.

La soddisfazione dello Special One.

Queste le prime parole di Mourinho dopo la firma sul rinnovo del contratto: "Sono davvero onorato e orgoglioso di essere il manager del Manchester United. Vorrei ringraziare i proprietari e il signor Woodward per il riconoscimento del mio duro lavoro e dedizione. Sono lieto che sentano e credono che io sia il manager giusto per questo fantastico club per il prossimo futuro. Abbiamo fissato standard molto alti – vincendo tre trofei in una stagione – ma sono questi gli standard che mi aspetto per la mia squadra. Stiamo creando le condizioni per un futuro brillante e di successo per il Manchester United. I miei ringraziamenti, ovviamente, vanno al mio staff e ai miei giocatori; senza la loro empatia e amicizia questo non sarebbe possibile. Amo i miei giocatori ed è un piacere sapere che staremo insieme per almeno i prossimi tre anni. E non posso finire senza ringraziare i fan per il loro sostegno e per avermi fatto sentire a casa così in fretta. Ripeto, essere il manager dello United è un onore ogni giorno e sono davvero felice".