Finisce 0-0 aò l Paolo Mazza di Ferrara la sfida salvezza tra Spal e Chievo Verona. Una partita giocata a buoni ritmi ma entrambe le squadre non sono riuscite a piazzare la zampata decisiva per portare a casa 3 punti fondamentali. Sia gli uomini di Leonardo Semplici che quelli di Mimmo Di Carlo hanno cercato in tutti i modi di prendersi l'intera posta in palio ma nel finale è subentrata la paura di non perdere e così ne è uscito fuori un pareggio che non serve a nessuno. Le occasioni migliori sono capitate sui piedi dei bomber più esperti ma Pellissier ha visto la sua conclusione salvata sulla linea mentre Floccari ha colpito la traversa a pochi secondi dalla fine: quinto pareggio consecutivo per il Chievo, terzo per la Spal.

Pellissier ci prova, il Chievo c'è

Grande partenza del Chievo Verona, che si rende subito pericoloso dalle parti di Gomis con delle azioni interessanti di Jaroszyński, Giaccherini e Pellissier, mentre la Spal si è affidata ai suoi calciatori laterali, ovvero Lazzari e Fares. Le squadre non si risparmiano e rispondono colpo su colpo alle offensive altrui, perché di equilibrio nei primi minuti se n'è visto davvero poco. I clivensi vanno vicinissimi al goal del vantaggio con un tiro da posizione angolatissima di Sergio Pellissier ma Manuel Lazzari ha salvato sulla linea di porta e ha evitato la terza rete in campionato del centravanti della Valle d'Aosta. C'è stata grandissima intensità da parte di entrambe le formazioni nella prima frazione ma non sono state tantissime le occasioni da rete se si esclude quella di Pellissier: possesso palla a favore dei padroni di casa ma il Chievo ha provato a evitare che i biancoblù allargassero sempre il gioco per disinnescare una delle fonti di gioco più importante di Semplici & Co.

in foto: La heatmaps del primo tempo tra Spal e Chievo Verona. (whoscored.com)

Floccari vicino al goal, Spal sfortunata

Nella ripresa la sfida ha sempre un buon ritmo ma nella fase centrale le squadre provano a cambiare qualcosa per cercare una soluzione allo stallo: gli ingressi di Floccari e Paloschi da una parte e Birsa più Stepinski dall'altra non portano cambiamenti tattici ma freschezza nei rispettivi reparti avanzati. Proprio l'ex attaccante del Milan nel finale va vicinissimo al goal ma una deviazione di Bani ha evitato il goal della Spal. A pochi secondi dalla fine grande tiro di Sergio Floccari dal limite ma la palla si stampa sulla traversa e con essa le residue speranze di vittoria.

Un punto che muove la classifica sia per la Spal che per il Chievo Verona ma entrambe avevano molto più bisogno di una vittoria per cercare di svoltare il momento critico: gli uomini di Semplici non portano a casa i 3 punti dalla vittoria di Roma mentre quelli di Di Carlo hanno messo a referto il quinto pareggio consecutivo.