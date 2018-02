In attesa del ‘Super Sunday’ del calcio inglese con l’attesissimo Manchester United-Chelsea di campionato, con i nemici Mourinho e Conte pronti a sfidarsi in campo dopo essersi punzecchiati tanto, e con la finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Arsenal, in Premier League risplende il Liverpool che piazza il poker al West Ham e si porta al secondo posto.

Gol anche di Salah e Emre Can, 4-1 del Liverpool al West Ham

Il Liverpool ha trovato l’assetto giusto e non si ferma più. Vince ancora e lo fa in modo convincente la squadra di Klopp che, dopo aver faticato un po’ in avvio, ha travolto gli ‘Hammers’ che pure erano reduci da una serie di risultati positivi. Salah come sempre protagonista.

L’egiziano è l’assist-man quando Emre Can, futuro juventino, colpisce di testa e apre le danze al 29’. Nella ripresa Salah dopo pochi minuti realizza il 23esimo gol in campionato, aggancia Kane nella classifica cannonieri (pure in quella della Scarpa d’Oro). Sul velluto i Reds realizzano altri due gol e fanno festa anche Firmino e Mané, per il West Ham gol della bandiera di Antonio.

Gabbiadini a segno con il Southampton

Gol a raffica nel ventottesimo turno di Premier League. Un’autorete del portiere Butland impedisce allo Stoke di vincere in casa del Leicester, che resta così vicino al settimo posto (l’ultimo utile per le coppe europee). Protagonista Manolo Gabbiadini, in gol allo scadere, in Burnley-Southampton. Rete pesante per l’ex Napoli che regala un punto ai Saints. Beffa invece per il Newcastle di Benitez rimonta di due gol nel finale dal Bournemouth.

Lotta Champions

Il Liverpool battendo il West Ham è salito a quota 57 punti ed è secondo in classifica. Klopp precede di una lunghezza il Manchester United di Mourinho, che domenica affronterà il Chelsea, che è a 53. Quinto il Tottenham (52), in campo domenica contro il Crystal Palace. Quasi definitamente tagliato fuori l’Arsenal.