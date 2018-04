Jurgen Klopp non arriva nel migliore dei modi all’Olimpico, dove mercoledì sera sfiderà la Roma nella semifinale di ritorno di Champions League. I Reds si presenteranno in campo forti del 5-2 dell’andata, ma tra una partita e l’altra non tutto è girato nel verso giusto. Il pareggio con lo Stoke ha complicato la corsa verso la Champions, l’infortunio di Chamberlain ha ridotto la rosa a centrocampo, mentre Mané si è allenato molto poco e rischia di saltare il match di Champions. Ma per il bravo tecnico tedesco c’è un problema ulteriore. Perché il suo storico vice Zeljko Buvac sarebbe andato via. Ufficialmente la scelta sarebbe stata dettata da motivi personali, ma i tabloid sostengono che Klopp e il suo vice abbiano litigato pesantemente e Buvac per questo avrebbe deciso di dimettersi.

Un autentico fulmine a ciel sereno per il Liverpool e soprattutto per Jurgen Klopp, che lavora in coppia con Zeljko Buvac da diciassette anni. I due si sono conosciuti nel 1992, ma è dall’esordio in panchina di Klopp nel 2001, con il Mainz, che il tecnico forma una grande coppia con Buvac. Il serbo è sempre stato definito il ‘cervello’ della coppia e molti successo si devono a lui.

Fonti vicine ai Reds hanno fatto sapere che il vice di Klopp rimane un dipendente del club e che Buvac sarà assente in questo finale di campionato per motivi personali. Ma il Daily Record invece ritiene che l’allontanamento sarebbe volontario e la lite con Klopp sarebbe stata figlia di grosse divergenze tattiche. Il Mirror conferma e parla di dimissioni.

Buvac sarà già escluso dalla trasferta di Roma e già contro i ‘Potters’ sabato scorso non è stato al fianco di Klopp, che ha confabulato solo con il suo secondo assistente Peter Krawietz, altra figura determinante per il tecnico cinquantenne. Klopp, Buvac e Krawietz già ai tempi del Borussia erano soprannominati i ‘Big Three’ adesso forse sono diventati un ‘Dynamic Duo’, nell’attesa del ritorno di Buvac.