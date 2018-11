Il Liverpool ha complicato il suo percorso in Champions League nell'ultima gara, dopo la sorprendente sconfitta per 2-0 a Belgrado contro la Stella Rossa. Questo risultato ha rimesso tutto in gioco in un girone che vede impegnato anche il Napoli, che ora primo con 6 punti proprio insieme ai Reds, ma c'è il Paris Saint-Germain che segue a quota 5 e la Stella Rossa che, in maniera ancora più clamorosa, è tornata in corsa con 4 punti. Jurgen Klopp per la gara in terra serba ha deciso di fare a meno di Xherdan Shaqiri per motivi a ambientali e politici. L'esterno offensivo è di origini kosovaro-albanesi e spesso esulta facendo l'aquila a due teste non sarebbe stato apprezzato a Belgrado per evidenti ragioni politiche e così il manager del Liverpool ha preferito lasciarlo a casa.

L'accaduto

Shaqiri è cittadino svizzero ma è originario del Kosovo, paese in cui nacque, che proclamò l’indipendenza unilaterale dalla Serbia nel 2008 in seguito all’ultimo dei conflitti avvenuti nei paesi dell’ex Jugoslavia. La Serbia, così come la Russia, non l’ha mai riconosciuto come paese indipendente e le manifestazioni per questo modo di operare da parte dei due paesi sono sempre dietro l'angolo. Proprio nella gara tra Svizzera e Serbia all'ultimo campionato del mondo Shaqiri, Xhaka e Lichsteiner hanno festeggiato il goal del raddoppio con il gesto dell'aquila e sono stati sanzionati dalla Fifa: un avvertimento e una multa di 10.000 franchi svizzeri per condotta antisportiva per i primi due e un avvertimento più una sanzione da 5.000 franchi per il capitano Lichtsteiner.

La spiegazione di Shaqiri: Clima caldo, è stato meglio così

Klopp ha deciso di lasciarlo a casa, permettendogli di allenarsi da solo in attesa della successiva sfida contro il Fulham, gara che Xherdan Shaqiri ha giocato da titolare e in cui ha segnando anche un goal. Al termine di questa partita di Premier League il calciatore svizzero ha motivato così la scelta di non partire per Belgrado: