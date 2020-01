Liverpool under 23 ancora in campo. Il club inglese, così come era già successo a dicembre, presenterà la formazione giovanile per il replay in FA Cup, cui i reds sono stati costretti dopo il pareggio per 2-2 contro il semisconosciuto Shrewsbury Town (squadra di League One). Il match, infatti, si dovrebbe disputare durante la pausa invernale della Premier League, uno momento di vero riposo in una stagione ricchissima di impegni. Il tecnico tedesco, Jurgen Klopp ha così già deciso di non scendere in campo coni titolari, ripresentando l'Under.

Dopo la Carabao Cup, il Liverpool rischia di venire eliminato anche nella più prestigiosa FA Cup. Il motivo è semplice: il regolamento prevede un ‘replay' del match (a campi invertiti) in caso di parità nel primo incontro e il 2-2 ha "condannato" il Liverpool a dover rigiocare la partita contro il Shrewsbury Town. Il calendario, però, ha previsto il match durante lo stop invernale.

La rabbia di Jurgen Klopp

Per il Liverpool e per Jurgen Klopp una situazione inaccettabile, tanto da minacciare di non giocare questa partita con la squadra titolare: "Lo scorso aprile, dagli uffici della Premier ci chiesero di rispettare la pausa invernale, non organizzando amichevoli e non disputando altre competizioni per dare riposo ai calciatori. – ha sottolineato il tecnico della capolista in Premier – Ma adesso ci dicono che in quelle due settimane di pausa dovremmo giocare il replay di FA Cup. Non ci saremo, rispetterò quanto garantito ai miei ragazzi e manderemo in campo ancora una volta la squadra under 23″

Il ‘precedente' in Carabao Cup

Una scelta che era stata già adottata a fine 2019 quando il Liverpool fu eliminato dalla Carabao Cup. In quell'occasione i Reds si presentarono con la squadra under 23, perché erano impegnati il giorno dopo nei Mondiali per club in Qatar, e i ragazzi persero malamente ( 5-0) contro l'Aston Villa.