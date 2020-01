Il Liverpool, campione d'Europa in carica e dominatore del campionato di Premier League in corso, non è riuscito a battere lo Shrewsbury, squadra di League One (la terza divisione inglese) nella sfida del quarto turno di FA Cup. E' finita clamorosamente 2-2, davanti agli increduli spettatori assiepati sugli spalti del piccolo New Meadow, e adesso di dovrà andare al ‘Replay' (una sorta di gara di ritorno) per decretare chi passerà il turno. Una storia incredibile, di quelle che solo la FA Cup riesce a regalare.

